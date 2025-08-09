Gonzalo quiere más

Gonzalo García se ha convertido en uno de los protagonistas del Real Madrid en la pretemporada. Su gran actuación en el Mundial de Clubes, donde fue máximo goleador del torneo, le ha llevado a renovar con el club de su vida y a convertirse en jugador del primer equipo. Sueño cumplido para un chico que llegó al Madrid en 2014 con tan sólo 10 años y siempre quiso defender esta camiseta por Europa. Pero esto no para aquí, su siguiente objetivo es la titularidad.

A pesar de haber renovado por cinco temporadas, hasta 2030, el joven canterano quiere más. No se conforma con haber conseguido su sueño de jugar en el primer equipo, ahora sueña con ser titular en su Real Madrid. La posición de 9 está algo coja en el Real Madrid desde la marcha de Joselu. Rodrygo no termina de convencer a Xabi Alonso para formar parte del tridente de ataque, y ese hueco lo podría ocupar Gonzalo.

En el Mundial de Clubes, el tolosarra ya jugó con Mbappé, Vinicius y Gonzalo arriba y Bellingham por detrás. Ese mismo tridente ofensivo se mantuvo en el partido de entrenamiento que jugó el Real Madrid contra el Leganés en Valdebebas este pasado viernes. Parece que el goleador del Castilla se ha asentado en el once titular, pero esto es solo pretemporada y en el próximo partido ante el Tirol, el técnico podría probar otra cosa, ya que será el último examen antes de enfrentarse a Osasuna el 19 de agosto en el Bernabéu en el primer partido de Liga.

Gonzalo sigue trabajando en los entrenamientos, esforzándose al máximo como si fuera su primer día en el Real Madrid. No se conforma con tener un contrato con el primer equipo porque es un jugador ambicioso y quiere ser titular. Xabi Alonso está encantado con el delantero y valora mucho su trabajo y su esfuerzo, pero todavía no hay nada decidido. Es cierto que el nuevo 16 del conjunto madridista es el principal favorito para ocupar ese puesto, pero falta más de una semana para el inicio de Liga y todo puede pasar hasta entonces.

Un 9 formado en Valdebebas

El Real Madrid llevaba tiempo buscando un jugador de un perfil similar al de Joselu, pero el mercado del 9 estaba muy caro. Al final, la paciencia ha dado sus frutos y ha aparecido un chico de la cantera que ha impresionado a Xabi Alonso. Entró en el once contra el Al Hilal saudí en el primer partido del Mundial de Clubes por la baja de Mbappé y lo hizo por la puerta grande, marcando el primer gol de los blancos en el torneo.

En el segundo encuentro no marcó, pero asistió, y en el resto anotó en todos excepto en las semifinales contra el PSG. Terminó el campeonato como Pichichi y ganándose un contrato con el primer equipo, además de un sitio en el once titular. El 9 que buscaban ya está aquí y viene pisando fuerte. Gonzalo ha derribado la puerta del primer equipo a base de goles y ahora quiere derribar la de la titularidad.

Gonzalo marcó 25 goles con el Castilla, convirtiéndose así en el máximo goleador de la Primera Federación desde su creación e igualando el mejor registro en fase regular como pichichi del Castilla en el siglo XXI. Pero eso ya es historia, ahora es jugador del primer equipo y su rendimiento ha hecho que Xabi Alonso le tenga muy en cuenta para ser titular. Es el que más le gusta para acompañar a Vinicius y Mbappé en ataque, y podría ser de la partida contra Osasuna, pero todavía queda para eso y mientras tanto el 16 seguirá trabajando para poder desbloquear otro objetivo.