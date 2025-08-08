Endrick será el ‘9’ del Real Madrid y Gonzalo se queda con el ’16’

Endrick será el nuevo ‘9’ del Real Madrid. El delantero brasileño, finalmente, ha cambiado de dorsal y hereda el número que la temporada pasada lució Mbappé. El galo este curso llevará el número ’10’. Por otro lado, Gonzalo García, que ha renovado su contrato con los blancos, llevará el ’16’, mientras que Franco Mastantuono, que será presentado el próximo jueves 14 de agosto como futbolista del equipo blanco, se quedará con el ’25’. A la espera de resolver el futuro de Rodrygo Goes, la plantilla de Xabi Alonso tiene todas las fichas ocupadas.

Endrick, que en estos momentos está lesionado y se espera su regreso con el resto del equipo para después de parón de selecciones del mes de septiembre, ha decidido coger un número que tiene un peso muy importante dentro del Real Madrid. Los dos últimos jugadores que han lucido este número son Mbappé y Benzema.

Por otro lado, a pesar de las dudas, finalmente Gonzalo se ha quedado con el número ’16’ en su primera temporada como jugador del primer equipo blanco. El delantero madrileño ha renovado con los blancos hasta 2030 tras confirmar en el Mundial de Clubes que tenía sitio en la plantilla de Xabi Alonso. El español hizo cuatro goles y dio una asistencia en los seis partidos que jugó, todos ellos como titular, en Estados Unidos.

Por último, Franco Mastantuono será presentado el próximo jueves como nuevo jugador del Real Madrid con el número ’25’. En este momento, este es el único dorsal libre en la plantilla de los de Xabi Alonso, aunque pronto será propiedad del argentino, cuyas expectativas dentro del club blanco en su rendimiento son muy altas.

El Real Madrid ya no tiene ninguna ficha libre y Xabi Alonso, por el momento, tiene una plantilla de 25 jugadores. Sólo falta por resolver el futuro de Rodrygo, ya que no habrá más entradas y no se espera ninguna otra salida.