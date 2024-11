Florentino Pérez sale reforzado de una Asamblea en la que respondió a todos los enemigos del madridismo

Florentino Pérez tomó la palabra en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 2024. El máximo mandatario blanco comenzó dando las gracias a todos por sus 24 años como presidente del Real Madrid. «Esto implica una gran responsabilidad. Y lo sé. Este escudo conecta con millones de personas, sin importar lengua, procedencia o cultura. Traspasa generaciones y difunde valores fundamentales. El Real Madrid sois vosotros. Somos 95.612 socios. Y quiero deciros que sé lo que significa esta historia y sé cuál es nuestra gran fuerza: la unidad», aseguró.

El presidente, también tuvo un recuerdo muy cariñoso con las víctimas de Valencia, con los que tendrá un detalle en el encuentro contra el Getafe que se celebrará el próximo 1 de diciembre en el estadio Santiago Bernabéu: «Quiero mandar un especial cariño a los peñistas afectados por la DANA. Y comunicar que, en el próximo partido en el Bernabéu, mil peñistas de Valencia, entre ellos niños, serán invitados al estadio».

Florentino Pérez también habló del estadio Santiago Bernabéu: «Esta transformación provoca la admiración de todo el mundo. Ya es un símbolo mundial, un monumento, un templo. Millones de turistas se asombran ante una de las obras más espectaculares del mundo en los últimos años. Esta transformación engrandece al Real Madrid, al fútbol, a la ciudad de Madrid y a la Marca España. Gracias a los socios por la comprensión ante las incomodidades de esta obra».

En su discurso, Florentino Pérez quiso tener un recuerdo muy especial para Carvajal y Militao, gravemente lesionados. También para Alaba que está en la recta final de su recuperación. El presidente también estuvo muy cariñoso con Kroos, Joselu y Nacho, que abandonaron el club, dio la bienvenida a Mbappé, Endrick y Vallejo, pero el momento más especial se lo dedicó a Vinicius: «Estamos orgullosos de un jugador como él. Para muchos, el mejor jugador del mundo. Querido Vini, quiero que sepas que el madridismo está orgulloso de ti, de todo lo que has tenido que soportar en muchos momentos, de manera injusta. Todo esto te ha hecho ser el jugador que eres».

Por otro lado, el presidente también mostró la fortaleza económica del club blanco: «Desde el punto de vista económico, la situación también es extraordinaria. Hemos sido el primer club en superar los 1.000 millones de ingresos, compitiendo con los mayores gigantes de NFL y NBA. Pese a que el Bernabéu no ha estado a pleno rendimiento, destaquemos las zonas VIP o el museo, que han dado un beneficio enorme. El estadio posee una visión innovadora que ya da sus frutos. Esta fortaleza económica nos permite afrontar retos».

Aunque el momento más importante de este discurso, comenzó cuando empezó a hablar del Bernabéu: «El 14 de diciembre, el estadio cumplirá 77 años. Para Santiago Bernabéu ya fue un enorme desafío construirlo en su día, teniendo que recurrir a los socios para la materia económica. Estos supieron responder. Gracias al apoyo del madridismo, el sueño se hizo realidad. Con el paso del tiempo se ha convertido en el estadio más legendario de todo el mundo».

«Es inconcebible que tengamos que leer en algunos medios digitales, tóxicos, que el Bernabéu no tiene licencia para ejercer. La organización de conciertos no es una actividad especialmente lucrativa para el club. Quiero que sepan que los ingresos en este sentido apenas representan un 1%. Pero entendemos que esta actividad es importante, porque refuerza la imagen del club. Y por ello, ponemos nuestro estadio a disposición», continuó.

«Será el Ayuntamiento quien decidirá si quiere que siga siendo sede de grandes eventos, lo que reforzaría la imagen de toda la ciudad y beneficiaría a muchos. Repito, para nosotros, apenas es el 1% de los beneficios. Y respecto al parking, las grandes infraestructuras tienen un aparcamiento y así lo acordamos con el Ayuntamiento, reservan una tercera parte del mismo para los residentes. ¿Alguien puede entender que para jugar 25 partido al año, de dos horas, se haga una inversión así? Pues nosotros lo hacemos, con el fin de mejorar este barrio llamado Chamartín. Con el que tenemos tanta relación. Son muchos años», añadió.

El modelo del fútbol y el calendario

Luego, comenzó a hablar del momento que vive el fútbol, asegurando que «nuestro querido deporte está herido de gravedad». «Nunca estuvo en una situación más delicada. Lo sufren todas las Ligas. El desastre absoluto ha sucedido en Francia: de valer mil millones de euros, a apenas 500. Casualmente, es la única liga, además de la española, con CVC. Nuestra Liga tampoco atraviesa un gran momento. El Real Madrid ingresó la temporada pasada, por derechos audiovisuales, prácticamente lo mismo que hace diez años. Y nosotros lucharemos contra todo aquello que consideramos perjudicial», comentó

Continuó el presidente poniendo el foco en el nuevo modelo de la Champions: «El nuevo formato de la Champions es injusto, nadie lo entiende. Al haber más partidos, el valor de cada uno ha bajado casi un 30%. Más partidos, pero valen menos. Esta competición sólo despertará ilusión al final y no al comienzo».

«Está siendo perjudicial para los profesionales, aumentando las lesiones. Esta temporada podemos llegar a disputar 82 partidos. Hay un 63% más de encuentros organizados por UEFA y FIFA: se ha pasado de 22, a 36. Esta Liga ya se han producido nueve roturas de cruzados, los mismos que en toda la pasada. Los especialistas apuntan a que la causa es la fatiga. Los partidos, encima, cada vez son más tardíos, dificultando el descanso y reposo de los futbolistas», explicó Florentino Pérez.

Sobre esto, puso un ejemplo que muestra como ha cambiado el fútbol y ha aumentado la carga de partidos a los jugadores: «Bellingham, por ejemplo, cumplirá 21 años habiendo jugado 251 partidos. A su edad, Beckham sólo había jugado 54. La presión física y mental es desproporcionada. No hay tiempo necesario para descansar. Y así, aumenta el riesgo de lesiones».

El negocio de FIFA y UEFA

«FIFA ha aumentado el número de parones y UEFA, los partidos de los torneos que tenía, además de lanzar un nuevo torneo: el Mundial de Clubes. Hace diez años organizaba 488 partidos y ahora, 760. Y todo, para ingresar más. No se cuenta con los jugadores. No piensan en que el deporte debe ser sostenible», sentenció Florentino Pérez.

«Al margen del calendario, nadie se preocupa por dar un buen espectáculo. En 122 años, un equipo inglés sólo ha visitado nuestra casa sólo 22 veces. Miren, el Arsenal sólo ha venido una vez en nuestra historia y en 16 años, una vez el United. Sin embargo, Nadal y Federes se han enfrentado en más de 100 ocasiones. El camino es equivocado», añadió.

La propuesta de la Superliga

Florentino Pérez también habló de la Superliga, asegurando que «hoy es más optimista». «Hace unos años, para ver una película ibas al videoclub, te la llevabas, la veías y al día siguiente, la devolvías. Blockbuster disponía de franquicias por todo el mundo, llegando a estar valorada en 7.700 millones. ¡Pero nació Netflix! Se ofrecieron a venderles su empresa por 50 millones, pero Blockbuster se negó. No supo adaptarse al nuevo mundo y no vio el fin de las cintas de vídeo. Y acabó en quiebra. Nosotros no queremos ser Blockbuster», comenzó.

«La propuesta de la Superliga de dar el fútbol gratis sí es innovador. Hoy soy más optimista que nunca. La sentencia del Tribunal Europeo, algo histórico y que se estudiará en las universidades, puso fin al monopolio de UEFA. Nunca dijimos que sería fácil. Ha sido algo titánico, con presiones y amenazas», argumentó ante el aplauso de los socios del Real Madrid.

«Igual que Bernabéu impulsó la creación de la Copa de Europa, venciendo a la oposición. Nosotros hoy nos sentimos orgullosos de esta batalla por la Superliga. Pero no puede quedar sólo en celebrar la sentencia. Es una oportunidad única, real. Queremos devolver la grandeza al fútbol. El sistema no funciona y el momento es crítico», finalizó sobre la Superliga.

Tebas y su falta de trasparencia, también en la diana

Tras cerrar el capítulo Superliga, comenzó a hablar de la gestión de la Liga de Tebas. «Lamentamos la falta de transparencia de la liga. Nos sorprende, pese a nuestra insistencia, cómo justifica la Liga el dinero que distribuye a los clubes y medios. Pensamos, claro, que si no serán algunos de esos medios los que nos atacan recurrentemente. Y creemos que sí. Hemos solicitado que identifiquen a los medios subvencionados, porque imaginamos que si algunos reciben más dinero, será por un fin. Que nos lo diga», comenzó.

«Nos preocupan los ataques de la Liga a nuestro patrimonio económico. Nuestro patrimonio y dinero está siendo severamente atacado. Quiere hacerse con la propiedad de los derechos, siendo estos de los clubes. Con CVC pretendían expropiar el 11% de los beneficios durante medio siglo. ¡50 años! Quisiéramos o no. A nuestras espaldas», continuó el presidente

«Nos defendimos, claro y pasamos a las acciones penales. Pero es que en 2022 se tramitó la nueva ley del deporte, contratando un lobby político con el fin de introducir unas enmiendas que consistían en que la Liga nos expropiara los derechos comerciales. Para conseguir sus fines, elevaron las presiones a los políticos, incluso amenazando con la huelga. Barcelona, Athletic y Real Madrid, una vez más, reaccionamos unidos. Este rechazo, tengo que decirlo, se produjo gracias al consenso entre PSOE y PP. Si hubiesen prosperado esas enmiendas, el Real Madrid habría dejado de ser de sus socios, para ser de sus acreedores. Luego explicaré esto», comentó

La defensa del patrimonio de los socios

Florentino Pérez también habló del nuevo modelo que tratará de implantar para que el salvaguardar el patrimonio de los socios: «Volverán, pero nos defenderemos. Haremos todo lo que sea necesario para que este club siga siendo de sus socios. No tengan ninguna duda. Vamos a traer una propuesta de reorganización del Real Madrid, algo que asegure prosperidad. Que garantice que los socios seamos propietarios del club. Que lo garantice de verdad».

«Si construimos un nuevo estadio, lo hacemos contando con los ingresos a futuro. Si una vez que empezamos, nos los expropian. ¿Cómo lo hacemos? Tengan claro que yo me mataré para que el patrimonio y dinero del Real Madrid, sea del Real Madrid», añadió.

El Balón de Oro

Para finalizar, habló de lo sucedido el pasado mes de octubre en París durante la gala del Balón de Oro, dejando claro que no hay nada contra premio que ganó Rodrigo, aunque consideran que le tocaba el año pasado, cuando lo conquistó todo con el Manchester City. «Rodrigo tiene todo nuestro cariño y merecía uno, pero no este. Debía ser para un jugador del Real Madrid, se aplicase el criterio que se aplicase», comenzó.

«El clamor era Vinicius, pero podía haber sido para nuestro capitán, Carvajal. O incluso Bellingham. Es muy difícil explicarlo. Pero hay ciertas cosas sorprendente. El comunicado de UEFA señala que su entrada no había tenido ningún impacto en el sistema de votación. Pues para no tenerlo, se lo voy a contar: han alterado el sistema de voto (de 5 jugadores a 10), también el número de puntos (de 6 a 15) y es sorprendente que siendo el fútbol algo tan global, periodistas de tanta población como la India y de otros de menos de un millón, sí. Además no les conoce nadie. Sin Namibia, Uganda, Albania y Finlandia, Vinicius habría obtenido el Balón de Oro. Y es que, encima, estos países no dieron ningún voto a Vinicius. El finlandés, por lo menos, ha dimitido. Y dicho que no volverá a formar parte del jurado. Mire, se lo agradezco», añadió.

Y, para poner punto final, comentó lo siguiente: «Habría que preguntar a la organización cuáles son los criterios, pero es evidente que pueden hacer lo que quieran sin ningún coste. Preguntaría a France Football y L’Équipe si tiene mucho sentido juntarse con la UEFA justo ahora. El Balón de Oro debe ser un trofeo independiente y que vote gente reconocida».