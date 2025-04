Ancelotti: «La remontada empieza contra el Alavés»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a Alavés y Real Madrid en la jornada 31 de la Liga. Los blancos deben aparcar la ‘operación remontada’ por unos días para centrarse en la competición doméstica, donde los madridistas no pueden fallar si no quieren ver como se esfuman las opciones que tienen de cantar el alirón.

Ancelotti comenzó analizando el encuentro contra el Alavés: «Queremos un Real Madrid que recupere las sensaciones. Todo el mundo piensa en el partido del miércoles, pero eso pasa por el encuentro de mañana. Seguimos en la pelea por la Liga». Sobre la remontada, fue claro: «Hablamos de hacer un buen partido mañana para intentar ganarlo. Es fundamental volver a tener buenas sensaciones cuando jugamos».

Sobre cómo está el italiano, comentó lo siguiente: «Cada derrota es siempre lo mismo. Cuando pierdes un partido son momentos difíciles. El fútbol es así. Tras perder tienes la oportunidad de volver, de hacer un buen partido y de recuperar las sensaciones buenas. El equipo ha entrenado muy bien y está centrado en ganar el encuentro».

Ancelotti habló de la charla con Florentino Pérez y José Ángel Sánchez y de su futuro: «El contrato es claro, me queda un año y del futuro hablaremos al final. El club siempre me apoya y me ayuda, sobre todo en los momentos de dificultad».

Sobre los kilómetros recorridos, comentó lo siguiente: «Corrimos menos que el rival y en este sentido nos ha afectado. Se podía hacer mucho más, pero no es sólo eso. La estadística la miramos, pero como todo». «Es una cuestión de los jugadores. En los años pasados pasó lo mismo. La estadística habla mucho de distancia total, pero no de sprints. A pesar de eso hemos ganado dos Champions. Contra el Arsenal hicimos menos en todos los aspectos», añadió.

«El Real Madrid es el único equipo que lo ha hecho. Lo vamos a intentar hasta el último minuto y hasta el último balón, empezando por mañana», continuó sobre el partido contra el Arsenal.

Ancelotti confirmó la presencia de Ceballos: «Está disponible para mañana y, obviamente, para el miércoles». Sobre Vinicius, explicó lo siguiente: «Fue un bajón a nivel general. La solidez defensiva es muy importante, sobre todo cuando los delanteros no son tan eficaces».

«No lo he entendido, pero es lo que hay. No se comprende, pero tenemos más de 72 horas de descanso. Por lo tanto, no nos podemos quejar», finalizó sobre que este partido se juegue el domingo y no el sábado, como el del resto de los equipos que están disputando la Champions.