El batacazo que el Real Madrid se llevó en la ida de los cuartos de final de la Champions fue de esos que pasan factura. Que hacen daño. Un golpe de realidad del que cuesta levantarse, pero no les queda otra si quieren seguir aspirando a ganar la Decimosexta. Su competición. Esa en la que tanto disfrutan y hacen disfrutar.

«Hay que hacer todo lo posible para intentar recuperar. Las posibilidades son muy pocas, pero hay que intentarlo y lo vamos a intentar de todas las maneras. A ver si somos capaces de hacerlo. Parece que tras esta noche no hay posibilidades, pero en el fútbol siempre hay cambios. Nadie esperaba que el Arsenal marcara dos goles de falta, pero puede pasar cualquier cosa. Está muy difícil, pero en el Bernabéu han ocurrido cosas así», decía Ancelotti en la rueda de prensa posterior a la derrota. El italiano reconocía que era difícil, pero se apoyaba en un coliseo madridista que sabe que no fallará, que activará el modo manicomio, ese que tanto le gusta, para lograr la machada. Porque sí, esto es una machada de las grandes.

Se puede decir que la ‘operación remontada’ o, por lo menos, el ‘vamos a intentarlo’, que no queda otra, comenzó en el vestuario del Emirates Stadium. Los jugadores llegaron a la caseta madridista tocados, no era para menos, pero convencidos de que lo pueden hacer. Algunos miembros de esta plantilla saben perfectamente cómo se comporta el Bernabéu en noches como la que se vivirá el miércoles, mientras que otros, los recién llegados o más jóvenes, lo quieren experimentar en sus propias carnes. Quieren dejar de escuchar historia de Chamartín en ebullición buscando la épica para empezar a ser ellos los que las cuenten.

Pero por encima de todo, la plantilla del Real Madrid lo intentará por «vergüenza». Sí, saben que no estuvieron a la altura. Que no supieron competir en media hora en la que todo salió mal y en la que no tuvieron ningún tipo de reacción. Otra vez, como ya pasó esta temporada, en dos ocasiones contra el Barcelona, frente al Milan o ante el Liverpool.

La plantilla de Ancelotti sabe que no está bien. Nadie les tiene que contar el momento futbolístico que viven. Saben que si hay que pensar con la cabeza, si hay que agarrarse a lo racional, lo tienen muy complicado. En estos momentos, el Arsenal les supera en todo. Por ello, prefieren agarrarse a lo irracional, a ese momento en el que el Bernabéu entra en éxtasis y lo imposible se convierte en cotidiano. Los jugadores saben que le deben una al madridismo y por delante tienen una semana en la que sólo habrá un pensamiento: lograr la gesta.