El Real Madrid quiere que Alexander-Arnold pueda jugar el Mundial de Clubes

Trent Alexander-Arnold será jugador del Real Madrid a partir de la próxima temporada. El fichaje está prácticamente cerrado y en Valdebebas se da por seguro que el inglés, íntimo amigo de Jude Bellingham, reforzará la banda derecha del conjunto blanco el próximo curso. Sin embargo, el plan de la entidad madridista es que pueda comenzar a vestir de blanco antes, es decir, cuando dé inicio el Mundial de Clubes que se celebrará este verano en Estados Unidos.

Existe la posibilidad de que su fichaje se adelante, permitiéndole disputar el Mundial de Clubes con los blancos. La FIFA abrirá un periodo de transferencias excepcional entre el 1 y el 10 de junio, por lo que si ambos clubes llegan a un acuerdo, su traspaso podría precipitarse, dándole la oportunidad de jugar en una competición en la que los ingleses no estarán presentes.

Para que esto se materialice, el Real Madrid deberá negociar con el Liverpool para cerrar un acuerdo económico. Una de las opciones podría ser que el conjunto madridista se haga cargo del salario de Arnold durante los últimos días de su contrato con los Reds. La entidad presidida por Florentino Pérez va a considerar esta posibilidad y ve con buenos ojos aprovechar esa ventana excepcional de la FIFA para reforzar la plantilla de cara al Mundial de Clubes.

La incorporación de Arnold al Real Madrid es crucial. En el club blanco confían plenamente en que el fichaje del inglés supondrá un notable salto en la calidad de la plantilla. En Valdebebas tienen la esperanza de que Carvajal recupere su nivel tras la grave lesión sufrida frente al Villarreal, pero al mismo tiempo son conscientes de la necesidad de reforzar la banda derecha, donde actualmente solo está Lucas Vázquez.

Arnold es un lateral derecho de élite, pero también aporta mucho más. El inglés es un jugador completamente diferencial y puede desempeñarse en el centro del campo, como interior diestro. Además, es un experto en jugadas a balón parado, tanto en lanzamientos de falta como en saques de esquina, una faceta a la que la entidad madridista este curso no le está sacando todo el provecho que debería.

Misma prima que Rüdiger y Alaba

Arnold llegará al Real Madrid libre, pero no gratis. Esto es importante aclararlo, ya que la entidad madridista no deberá pagar al Liverpool por el traspaso, puesto que finaliza contrato y el lateral inglés ha decidido no renovar, pero sí deberá hacer un esfuerzo pagando lo que se conoce como prima de fichaje para el futbolista.

En esta ocasión, la prima de fichaje no será tan elevada como la que percibió Mbappé, por lo que estará a la altura de la que recibieron Rüdiger y Alaba al llegar al Bernabéu libres. Es decir, la cantidad que el club blanco pagará al jugador no superará los 20 millones de euros.