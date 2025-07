Isco se pone frente al espejo: «Soy el único responsable de mi fracaso en el Real Madrid»

El paso de Isco Alarcón por el Real Madrid tuvo luces y sombras. El talentoso jugador español pasó un total de nueve temporadas en el club merengue. Su palmarés en el equipo de la capital es extenso: tres Ligas, cuatro Champions League, tres Supercopas de Europa, tres Supercopas de España, cuatro Mundiales de Clubes y una Copa del Rey. Pese a los títulos, Isco no considera un éxito su etapa en el Real Madrid. «El único responsable de mi fracaso soy yo», ha asegurado el jugador del Real Betis en una entrevista con France Football.

Tras brillar en Valencia y Málaga, el de Arroyo de la Miel llegó a la Casa Blanca en el verano de 2013. Los 30 millones de euros de su fichaje le convirtieron en el español más caro de la etapa de Florentino Pérez. Un precio que Isco amortizó en unas primeras temporadas en las que dejó muestras de su magia. Primero como pieza importante en La Décima con Carlo Ancelotti, y después como líder de aquella unidad B del Madrid de Zinedine Zidane. El mediapunta alcanzó su cenit como madridista en la temporada 2016-17, en la que fue titular en los grandes partidos de la duodécima Champions del Real Madrid.

Con la llegada de Julen Lopetegui en verano de 2018 se esperaba que Isco, que se había convertido en el líder de la Selección dirigida por el técnico vasco, fuera uno de los líderes de la era post Cristiano Ronaldo. Ahí comenzó la cuesta abajo del jugador malagueño, que él mismo ha reconocido a France Football. «En Madrid todo fue más complicado para mí después de un tiempo. El no estar bien mentalmente se nota en tu juego y yo estaba pasando por una mala racha deportiva y personal. No sabía cómo recuperarme», ha confesado Isco a la revista francesa.

Su salida del Real Madrid se produjo en el verano de 2022, tras cuatro años a un bajo nivel futbolístico y físico. Ni los regresos de Zidane y Ancelotti ayudaron al jugador a recuperar su mejor versión. «Algunos entrenadores te aprecian más que otros, pero así es el fútbol», ha reconocido el actual jugador del Real Betis. Precisamente en el club hispalense ha recuperado la sonrisa, tars un discreto paso por el eterno rival de la ciudad: el Sevilla FC. Lo ha hecho con otro ex entrenador madridista como protagonista: «Tengo la suerte de tener un entrenador (Pellegrini) que cree en ese puesto de ’10’. Me da mucha libertad de movimiento».

Isco no piensa en la retirada

A sus 33 años, Isco se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera. Su gran rendimiento con la camiseta del Betis le ha permitido regresar a la Selección más de un lustro después. El mediapunta ha dejado claro que el final de su carrera dependerá de sus sensaciones, no de la edad. «Mi último objetivo es que sea yo quien se retire del fútbol, no el fútbol quien me retire a mí», ha reconocido el ’22’ bético.