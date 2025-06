Isco valora su regreso a la selección española: «La ilusión de jugar para tu país nunca se pierde»

Isco Alarcón ha valorado este domingo en los canales de la Federación su regreso a la selección española. El mediocentro del Real Betis se ha incorporado al grupo hoy después de disputar el pasado miércoles la final de la Conference League. La felicidad del malagueño es pura y su alegría es desbordante por poder defender de nuevo la camiseta de la selección española.

«No ha llovido nada desde entonces (su partido contra Italia). Contento de volver después de mucho tiempo. La ilusión de jugar con tu selección nunca se pierde y a disfrutar del momento. Ojalá ganar», comienza diciendo Isco en los canales de la Federación.

«Hay momentos de dudas, sobre todo cuando no te salen las cosas. Pero bueno, ahí está la importancia de seguir, de insistir y de no rendirte. El fútbol me gusta y la pasión es lo que me ha traído aquí otra vez», añade un Isco más contento que nunca.

«Tengo la sensación de llegar a un sitio que me quiere y que te da confianza. Reconectar con el Isco de pequeño, que le encanta y disfrutaba mucho del fútbol. El secreto es disfrutar de lo que hago. Las cosas de la vida. Puede golpearte cuando menos te lo esperas. Pasé por el proceso de la lesión donde me tuve que operar dos veces porque la primera no agarró bien la placa. Otro bache que hay que superar y lo hice bien. También es verdad que me pilla con una edad y una madurez que eso me ayudó mucho», explica el malagueño.

También Isco valoró la Eurocopa ganada por España el pasado verano: «Me pilló de luna de miel en Japón. Y buscaba locales o bares donde pudieran verse los partidos. Y la final ya si la pude ver en Madrid. En casa. En el fútbol es difícil que gane el equipo que mejor juega y en este caso fue muy justo».

«Creo que soy un Isco más maduro. En líneas generales intento ser el mismo jugador de siempre. Disfrutar y sacar lo que llevo dentro intentando emocionar a la gente con mi fútbol. Estoy muy contento de volver a la selección española. Ojalá no se quede en una convocatoria solamente», culmina un Isco muy agradecido.

A sus 33 años, Isco Alarcón regresa a la Selección española tras exhibir un nivel superlativo en el Real Betis Balompié, equipo al que ha llevado a disputar la primera final europea de su historia. El 10 de junio de 2019, en el Bernabéu y ante Suecia (3-0), el malagueño, que portaba el ’10’ a la espalda, jugaba sus últimos minutos con el combinado nacional en la fase de clasificación para la Eurocopa de 2020, dejando hasta aquel momento 38 internacionalidades y 12 goles con el equipo de todos.

Ahora, seis años después y de la mano de Luis de la Fuente, el habilidoso centrocampista vuelve con la máxima ilusión para pelear por la UEFA Nations League. Atrás quedan las lesiones, los momentos amargos, los baches… el mejor Isco intentará en Alemania sumar a su espectacular palmarés el primer título con la absoluta.