Reinier se marcha del Real Madrid con un dardo: «Feliz de tener el cariño que antes…»

El periplo de Reinier Jesus en el fútbol europeo no ha estado cerca de las expectativas que despertó con su irrupción adolescente en el fútbol brasileño. El Real Madrid desembolsó 30 millones de euros por el entonces jugador del Flamengo en enero de 2020. Con 18 años recién cumplidos, Reinier se convirtió en la tercera apuesta del conjunto madridista por el joven talento carioca, sucediendo a los fichajes de Vinicius Junior y Rodrygo Goes. Cinco años después, a sus 23 años, el centrocampista regresa a Brasil sin debutar con el primer equipo blanco.

Reinier firmará en las próximas horas por el Atlético Mineiro, equipo al que llegará a coste cero a cambio de ceder al Real Madrid el 50% de sus derechos económicos. En su llegada al Aeropuerto Internacional Tancredo Neves de Belo Horizonte, el centrocampista ha atendido a los medios allí presentes para valorar su fichaje por el club del Brasileirao y hacer balance sobre su periplo en tierras europeas.

El carioca acumuló 5 temporadas cedido y 4 destinos en su etapa como madridista, un dato que ha querido resaltar en su regreso a su país. «Estaba buscando mi felicidad tras estar cinco años cedido. No era feliz», ha asegurado Reinier tras aterrizar en Belo Horizonte. Una situación vital que contrasta con sus sentimientos tras su llegada al Atlético Mineiro: «Estoy muy feliz de fichar por mi nuevo hogar. Feliz de tener el cariño que antes no tenía y de poder vestir esta camisera».

Reinier ha valorado de manera muy positiva la insistencia de la directiva del galo y la recomendación de míticos ex jugadores del club como Hulk y Diego Costa. «Paulo Bracks (director deportivo) me perseguía, y Victor Leandro (gerente) también, me valoraban. También pude hablar con el técnico Cuca. Estoy muy contento con este proyecto y creo que saldrá bien», ha afirmado el ex del Real Madrid.

Los pobres números de Reinier en Europa

El éxito de las apuestas por Vinicius Junior y Rodrygo Goes años atrás, a las que se puede sumar el fichaje de un Eder Militao con experiencia en Europa, potenció la acumulación de talento carioca en el Real Madrid. Al igual que sus dos compatriotas, Reinier debutó con el filial madridista para foguearse antes de dar el salto al primer equipo. El mediapunta empezó con buen pie, sumando dos goles en tres encuentros a las órdenes de Raúl. El Covid acabó con la temporada del Castilla y con los minutos de Reinier en la campaña 2020-21.

El conjunto merengue eligió un destino idóneo para los futbolistas jóvenes en su primera cesión: el Borussia Dortmund. En sus dos campañas a préstamo en tierras germanas, el jugador brasileño anotó un gol en 39 partidos. Tampoco cuajaron sus cesiones al Girona (2 tantos en 18 encuentros), el Frosinone italiano (3 en 23 partidos) o su último intento en Segunda División con el Granada (un gol en 25 apariciones). En total, 105 partidos en los que sólo logró convertir 7 tantos. Unas cifras que reflejan un rendimiento muy por debajo de las expectativas que levantó en su prometedor comienzo de carrera.