Teixeira Vitienes, el colegiado al que esperó Mou en el parking del Camp Nou, designará árbitros en 2025

Fernando Teixeira Vitienes, el árbitro al que esperó José Mourinho en el parking del Camp Nou tras perjudicar al Real Madrid en la vuelta de un Clásico de Copa del Rey contra el Barcelona en el año 2012, tendrá peso en el Comité Arbitral de la Competición Profesional (CACP) a la hora de designar a los colegiados en cada jornada de Liga. Gregorio Manzano, ex técnico del Atlético de Madrid, y Francisco Soto Balirac, CEO del CTA, completan este comité.

No estará contento el Real Madrid con el Comité que designará a los árbitros durante la temporada 25/26 en Primera División. Por un lado, estará Francisco Soto, el CEO del CTA como presidente, por otro Gregorio Manzano, ex entrenador del Atlético de Madrid, como parte de la Liga. Y por último estará el ex colegiado Teixeira Vitienes como miembro de consenso entre RFEF y Liga.

El pasado de Teixeira Vitienes con el Real Madrid en sus tiempos de árbitro principal no es nada positivo para los blancos. En el año 2012, durante un partido de vuelta de cuartos de final contra el Barcelona en el Camp Nou, este colegiado perjudicó gravemente al cuadro madridista con varios errores que 15 años después siguen siendo recordados.

Tan grandes fueron los errores de este árbitro que José Mourinho, entrenador del Real Madrid en aquel momento, le esperó en el parking del Camp Nou para reprocharle su actitud y su actuación durante el encuentro. «Vaya artista, como te gusta joder a los profesionales. Ahora te irás a fumar un puro y te reirás, sinvergüenza», le dijo con dureza el entrenador portugués al colegiado Teixeira Vitienes.

Durante aquel Clásico copero en 2012, José Mourinho y el Real Madrid se quejaron de 12 claros errores de Teixeira Vitienes que beneficiaron al Barcelona: una mano de Busquets dentro del área tras un cabezazo de Pepe, una primera tarjeta a Ramos por protestar una falta inexistente de Cristiano sobre Alves, otra mano de Abidal dentro de área tras una chilena de Ramos, una mano en un control de Messi que tuvo que significar su segunda amarilla, un gol de Dani Alves fuera de tiempo, las tres amarillas que pudo ver el brasileño aunque no vio ninguna, gol anulado a Ramos que pudo ser legal, rigurosa expulsión a Ramos, un posible penalti de Puyol sobre Benzema con empate… y varias acciones más que desesperaron al equipo madridista en aquel encuentro recordado por todo el madridismo.

Comunicado de la RFEF

El Comité Arbitral de la Competición Profesional (CACP) ya tiene definidos sus tres miembros para la temporada 2025/26. El representante de la RFEF es el máximo responsable del Comité Técnico de Árbitros, Fran Soto Balirac, que ejercerá además de presidente del CACP.

Por parte de LALIGA, el miembro designado es el entrenador Gregorio Manzano Ballesteros, con una trayectoria de más de 400 partidos como técnico nacional e internacional. En España, dirigió equipos como el Atlético de Madrid, el Sevilla FC o el RCD Mallorca, con quien ganó la Copa del Rey en la temporada 2002/03. A nivel internacional, entrenó durante cinco temporadas en la Superliga china con clubes como el Shanghai Shenhua o el Beijing Guoan, con el que llegó a participar en la Champions del país asiático.

La persona de consenso entre ambas instituciones, RFEF y LALIGA, es el ex árbitro Fernando Teixeira Vitienes, con más de 300 partidos tanto en LALIGA como en competiciones internacionales.

El CACP es el órgano responsable de designar a los árbitros para el fútbol profesional. Estos tres nuevos miembros elegirán a los equipos arbitrales de campo y VAR en todos los partidos de LALIGA EA SPORTS y LALIGA HYPERMOTION.