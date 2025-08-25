El Real Madrid cuenta con Nico Paz de cara a la próxima temporada. El curso es largo y todo puede cambiar en los próximos meses, pero en Valdebebas están convencidos de que el internacional argentino tiene condiciones para ser un jugador importante en el futuro inmediato. La idea es clara: que siga creciendo en el Como, donde ya se ha convertido en una pieza capital. Por eso, desde la entidad blanca trabajaron para frenar la ofensiva del Tottenham en los últimos días de mercado. La comunicación entre el club, el conjunto italiano y el entorno del jugador es constante, con una sintonía total en cada paso.

Durante el verano se llegó a plantear su regreso, pero finalmente se optó por esperar. La llegada de Franco Mastantuono, que encarece aún más la competencia en la medular, ayudó a que el propio Nico entendiera que su mejor opción era continuar fogueándose en la Serie A.

El Real Madrid mantiene el 50% de los derechos del jugador, por lo que su retorno de cara a la próxima campaña no supondrá ningún problema. Mientras tanto, los técnicos seguirán su evolución al detalle durante toda la temporada.

En pleno crecimiento

La campaña de Nico Paz en Italia ha sido, sencillamente, espectacular. Bajo la dirección de Cesc Fàbregas, fue titular indiscutible en el Como, con el que disputó 35 partidos, anotó seis goles y repartió nueve asistencias. Su zurda, su visión de juego y su capacidad para decidir partidos le convirtieron en una de las revelaciones de la Serie A, contribuyendo de manera decisiva a que el equipo asegurara la permanencia con holgura. Este curso se ha estrenado haciendo un gol y dando una asistencia.

Antes de dar el salto a Italia, ya había dejado huella en el Castilla. Formó parte del equipo que rozó el ascenso a Segunda División en la temporada 2022-2023 y fue determinante para asegurar la permanencia en la campaña anterior. Su crecimiento llamó la atención de Carlo Ancelotti, que le dio la oportunidad de debutar con el primer equipo: tres partidos y un gol en Champions frente al Nápoles, un estreno soñado en Europa. En el filial firmó, además, diez tantos en la 2023-2024.

La experiencia en la Serie A ha terminado de consolidarle, hasta el punto de abrirle las puertas de la selección absoluta argentina. Scaloni ya le ve como una apuesta de futuro para la albiceleste campeona del mundo. Nico Paz crece a pasos agigantados y el Real Madrid no quiere perderle de vista.