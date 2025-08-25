Xabi Alonso ya tiene un equipo.

El Real Madrid de Xabi Alonso ya es un equipo. Así, en mayúsculas. El primer objetivo del donostiarra en este inicio de temporada era encontrar cuanto antes un bloque y, visto lo visto, los blancos sólo han necesitado dos partidos para conseguirlo. Dos encuentros, contra Osasuna y Oviedo, en los que no recibieron un gol y Courtois sólo se vio exigido en dos ocasiones, ambas en el Tartiere. Si contra los navarros estuvo muy tranquilo, frente a los asturianos tuvo que realizar una gran parada para evitar el tanto de los carbayones y vio cómo, con 0-1, un balón se estrellaba en la madera.

«Analizo la victoria desde el juego: hemos tenido muy buen ritmo, hemos sido muy protagonistas. El Oviedo estaba cerrado, pero había que seguir en esa línea. En la segunda parte nos ha costado un poco, pero el 0-2 nos dio la tranquilidad y ha sido un partido muy completo. Hemos jugado como un equipo», relataba Xabi Alonso tras el encuentro. Un entrenador vasco satisfecho con lo mostrado por sus jugadores sobre el terreno de juego.

El Real Madrid ha recuperado toda la solidez que perdió la temporada pasada. Sus partidos ya no son una ruleta rusa, sino encuentros mucho más controlados en los que dominan a su antojo. Si bien es cierto que el Oviedo les inquietó más que Osasuna en alguna fase del duelo, la realidad es que en estos dos choques el equipo blanco ha sufrido muy poco en defensa.

Xabi Alonso y su cuerpo técnico tienen claro que deben cimentar los éxitos desde la seriedad. Siendo un auténtico equipo. Ese es el gran objetivo de un Real Madrid que sigue en formación y crecimiento, pero que en las dos primeras jornadas de Liga ya ha mostrado una cara muy diferente a la del curso pasado durante buena parte del año.

Efectividad goleadora

Además, si contra Osasuna se mostraron espesos a la hora de generar peligro hacia la portería rival, frente al Oviedo fue todo lo contrario. El Real Madrid se mostró efectivo y aprovechó sus oportunidades para cerrar el encuentro antes de que llegara la fase final.

Todo esto también se apoya en el gran momento de Mbappé. El francés suma tres goles en las dos primeras jornadas de Liga, lo que le convierte en el máximo goleador del campeonato por el momento. Este es el Real Madrid de Xabi Alonso y, sobre todo, de un Mbappé líder.