Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Real Madrid ante el Oviedo

El Real Madrid ocupa la tercera posición de la clasificación de forma provisional en esta segunda jornada de Liga tras vencer con autoridad (0-3) al Real Oviedo este domingo en el Carlos Tartiere (0-1). Kylian Mbappé fue sin duda el MVP del partido con un doblete para afianzar las buenas sensaciones del conjunto blanco, mientras que Vinicius se volvió a reencontrar con el gol.

Los hombres de Xabi Alonso buscaban su segunda victoria de la temporada ante el conjunto asturiano en el Carlos Tartiere, un estadio que no visitaba desde hace 24 años. En los primeros compases del encuentro les costó abrir el gran cerrojo que puso el Oviedo, pero Mbappé no desaprovechó la ocasión que tuvo para abrir la lata del choque antes del descanso para ayudar a los blancos a cosechar su primer triunfo a domicilio.

Con respecto al Barcelona, se hizo ayer con el liderato virtual tras ganar con sufrimiento a un serio Levante en el Ciutat de Valencia (2-3), pero el Villarreal con su goleada de este domingo (5-0) sobre el Girona se coloca en lo más alto de la tabla. El cuadro de Hansi Flick tuvo que culminar una gran remontada en la segunda parte con los goles de Pedri, Ferran y una pequeña ayuda de su rival, pues se anotó en propia puerta el decisivo tanto del triunfo culé en el tiempo descuento.

Y es que los hombres de Hansi Flick se vieron totalmente superados y humillados por el cuadro granota en los primeros 45 minutos con los goles de Iván Romero en el minuto 15 y de José Luis Morales al filo del descanso por un penalti cometido por Balde.

Por su parte, el Atlético de Madrid del ‘Cholo’ Simeone sufrió un nuevo pinchazo en esta nueva jornada e hizo saltas las alarmas tras firmar un inesperado empate ante un recién ascendido como el Elche de Eder Sarabia. A pesar del gol inicial de Alexander Sorloth, los ilicitanos pusieron las tablas gracias a un tanto de Rafa Mir, y el marcador no volvería a moverse en el Metropolitano.

Así queda la clasificación de la Liga

Villarreal – 6 puntos Barcelona – 6 Real Madrid – 6 Espanyol – 4 Betis – 4 Rayo – 3* Getafe – 3* Athletic – 3* Alavés – 3 Osasuna – 3 Real Sociedad – 2 Elche – 2 Atlético – 1 Valencia – 1 Celta – 1 Mallorca – 1 Sevilla – 0* Levante – 0 Oviedo – 0 Girona – 0

* Equipos con un partido menos