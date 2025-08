Mendy progresa adecuadamente

Ferland Mendy progresa positivamente de su lesión en el tendón proximal del recto anterior del cuádriceps de su pierna derecha. El lateral francés ya trabaja en el gimnasio de la ciudad deportiva del Real Madrid, en busca de poder estar cuanto antes a disposición de Xabi Alonso. De hecho, no está descartado para la primera jornada, en la que los blancos se estrenarán contra Osasuna en el Bernabéu, aunque es pronto aún para poder vaticinar si llegará o no a ese primer encuentro del curso.

El futbolista del Real Madrid todavía no ha podido vestirse de corto bajo las órdenes del nuevo entrenador, puesto que la lesión la sufrió en la final de la Copa del Rey y no estuvo en el Mundial de Clubes. Después de caer lesionado en Sevilla, se confirmó que se perdía lo que restaba de temporada y que no llegaría a la cita de Estados Unidos, en el campeonato que supuso el estreno de Alonso como nuevo técnico del conjunto blanco.

Más de tres meses después de ese 26 de abril, el francés ya ve la luz al final del túnel. No pudo terminar la temporada al confirmarse que tenía roto el tendón proximal del recto anterior de su cuádriceps. El recto es el músculo que une la cadera con la rodilla, por lo que una rotura de estas características le impedía jugar por un tiempo prolongado. Se estimó entonces que estaría entre dos meses y medio y tres meses de baja y, ahora, cuando ya se ha cumplido ese plazo, ha comenzado a ejercitarse en el gimnasio.

Mendy avanza de manera adecuada en su recuperación, lo que hace que no esté descartado para el debut del Real Madrid ante Osasuna en Liga. Sin embargo, a falta de dos semanas y con mucho tiempo de inactividad, no parece probable que sea uno de los futbolistas elegidos por Xabi Alonso para el choque. Más aún si se tiene en cuenta que todavía no pisa césped, sino que entrena en el interior de las instalaciones de Valdebebas.

La vuelta de Mendy, más cerca

Ferland Mendy se lesionó en Sevilla, en la final de la Copa del Rey en la que el Real Madrid cayó contra el Barcelona. Días después sería cuando se confirmaría su lesión, que le dejaba fuera de lo que restaba de temporada y del Mundial de Clubes. Aquella sería, además, la primera toma de contacto de Xabi Alonso con el equipo y él no estaría. De hecho, Fran García aprovechó la oportunidad y mostró probablemente su mejor nivel desde que llegó al club.

A eso se suma la llegada este verano de Álvaro Carreras. El gallego supone un recurso más para el lateral izquierdo, donde ahora mismo el técnico cuenta con tres efectivos. De todos ellos, viendo la proyección ofensiva que buscará Xabi en un esquema donde jugar con tres centrales parece la mejor opción, hace que Mendy pase a ser de primera espada con Ancelotti para el puesto a ser la tercera con el tolosarra.