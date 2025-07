Ferland Mendy es ahora una incógnita en el Real Madrid. El lateral francés es jugador de la primera plantilla, tiene contrato hasta 2028… pero está lesionado (algo que ya es muy común en él), no tiene ofertas por este motivo y tiene competencia en su posición. Es decir, está en una situación, tanto Mendy como el Real Madrid, difícil.

Titular siempre que ha estado en buen estado físico, no se espera que Mendy pueda jugar con el Real Madrid hasta el mes de octubre. Y eso complica muchos las cosas, de ahí que el club blanco, y Xabi Alonso en contrato, haya ya previsto esa situación con el fichaje de Álvaro Carreras. El futbolista francés lleva lesionado desde la final de la Copa del Rey (cayó en los primeros minutos de partido, finales de abril), pero es que desde mediados de marzo también había estado lesionado. Se perdió los últimos dos meses y medio de competición de manera continuada.

Es decir, no se puede contar con Mendy de forma segura, toda vez que tiene la mala suerte de lesionarse con asiduidad. El francés promedia más de 100 días de baja por temporada desde que fichó por el Real Madrid en 2019, aunque bien es verdad que cuando ha estado bien, ha sido un jugador clave en todos los éxitos del club blanco en estos últimos seis años.

Con ello, Mendy sigue en la plantilla, tiene contrato hasta 2028, pero no cuenta para Xabi Alonso, principalmente porque está lesionado y cuando vuelva ya habrá habido bastante ritmo de temporada. Por esta situación no hay ofertas por él (su situación física no ayuda a ello) y como es lógico, tampoco el futbolista quiere salir del Real Madrid cuando se está recuperando de lesión.

En el club son conscientes de la difícil situación en la que está Mendy y de ahí que ficharan este verano a Álvaro Carreras, un lateral con proyección que está llamado a ser el titular en la banda izquierda del Bernabéu. Y su suplente también gustó a Xabi Alonso: un Fran García que partía como transferible antes del Mundial de Clubes, pero que en el torneo organizado por la FIFA fue de los mejores del Real Madrid y cambió todo tipo de impresiones.

Es decir, Xabi Alonso tiene ahora dos laterales -Carreras y García-, por lo que el tercero en cuestión es el lesionado Mendy, que es una incógnita porque no se sabe lo que puede pasar con él: es difícil una venta, está lesionado y se tiene que recuperar (y habrá que ver cuál es su estado físico y su rendimiento tras esa recuperación), tiene dos laterales por delante… Mendy no es un problema para el club, que no tienen queja alguna del comportamiento del francés, pero sí una carga deportiva, porque sobra como tal (hay tres laterales) y porque aunque muchos no lo recuerden, él sigue formando parte de la primera plantilla.

En resumen, Mendy está fuera de la ecuación en lo que a planificación deportiva de la temporada se refiere, por mucho que se recupere en octubre no se puede contar de forma fiable con él por su largo historial de lesiones, pero la realidad es que es parte de la plantilla, jugador del Real Madrid a todos los efectos y una incógnita de futuro.