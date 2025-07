Joselu se emociona con el regreso de Carvajal: «Lo viví muy de cerca…»

Joselu Mato es posiblemente una de las personas que más cerca de Dani Carvajal haya estado durante el proceso de recuperación de su gravísima lesión de rodilla. El ex delantero del Real Madrid, compañero del lateral derecho en el equipo blanco, la selección española y también su cuñado se mostró emocionado por su vuelta el pasado miércoles en la semifinal contra el Paris Saint-Germain, en la que a pesar de la dura derrota (4-0) la reaparición del madrileño fue la mejor de las noticias.

Carvajal sufrió una triple rotura de rodilla el pasado 5 de octubre de 2024 en el Santiago Bernabéu en un partido de Liga contra el Villarreal y nueve meses después saltó al césped del estadio MetLife de Nueva Jersey para jugar los últimos 20 minutos del Real Madrid en el Mundial de Clubes. Los de Xabi Alonso fueron eliminados por el PSG, pero el regreso de Carvajal sirvió como halo de esperanza, al igual que el de Eder Militao, que también volvía después de romperse el cruzado.

Joselu no escondió que se había «emocionado» porque lo vivió «muy de cerca cuando pasó todo esto». «Justo lo estaba hablando con mi mujer y mi cuñada, he estado con él ahora en las vacaciones antes de que se fuera al Mundial. Tengo una relación ya no sólo de amistad, sino familiar. Entonces es algo muy importante con él porque he vivido mi mejor temporada en el mundo del fútbol dentro del vestuario con él», añadió.

Carvajal y Joselu, más que compañeros

«He visto lo que significa para el club, para el vestuario y es una pieza fundamental», zanjó Joselu, muy feliz por la vuelta de Carvajal pese a producirse en un día muy duro para el madridismo por el batacazo contra el PSG. El lateral derecho, que será el primer capitán a partir de la próxima temporada, salió con tres goles en contra y fue en el minuto 87 cuando el Real Madrid encajó el cuarto y último tanto de Gonçalo Ramos.