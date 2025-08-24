El Real Madrid combinará sus dos equipaciones en el encuentro de la jornada 2 de Liga contra el Real Oviedo en el estadio Carlos Tartiere. Los de Xabi Alonso vistieron su camiseta blanca tradicional, pero con pantalones y calcetines negros correspondientes a la segunda indumentaria. Así, se acogió a las exigencias del director de partido, ya que los pantalones de su rival de este domingo son de su color habitual. El Real Madrid vestirá pantalones y calcetines negros en Asturias.

Al ser blancos los pantalones del Oviedo, el Real Madrid se vio obligado a vestir los negros de su segunda equipación, así como los calcetines. De esta forma, el equipo merengue pudo mantener su camiseta blanca, pues tanto la negra como la azul de la indumentaria alternativa se confundiría con los colores tradicionales del conjunto carbayón.

Esta novedad es bastante sorprendente en un equipo como el Real Madrid, que en sus 123 años de historia siempre ha vestido entero de blanco. Sin embargo, en esta ocasión al coincidir en color de sus pantalones con el del Oviedo y jugar de visitante, los 11 elegidos de Xabi Alonso llevarán los negros de la segunda equipación, estrenándolos esta temporada en partido oficial.

El Real Madrid ya jugó una vez la pasada campaña con la segunda equipación, pero fue en el Mundial de Clubes en el último encuentro de la fase de grupos contra el Salzburgo. Aquel día, los de Xabi Alonso golearon por 0-3 con los tantos de Vinicius, Valverde y Gonzalo. En el caso de la camiseta blanca, será la séptima vez que la utilicen desde que la estrenaron en el torneo de Estados Unidos.

Un Real Madrid en blanco y negro

Los blancos ya vencieron con su equipación habitual a Osasuna en el Santiago Bernabéu en el primer partido de Liga del pasado martes. El Real Madrid llega a Oviedo obligado a ganar después de que el Barcelona hiciese lo propio contra el Levante con remontada incluida. El equipo madridista venció por la mínima en la pasada jornada con gol de Kylian Mbappé de penalti y este domingo buscará dejar mejores sensaciones en cuanto a juego y desempeño ofensivo en un escenario como el Tartiere al que vuelve 24 años después.