El Oviedo prepara un emotivo homenaje al fútbol modesto antes de su partido contra el Real Madrid

Si el Real Oviedo y el Real Madrid son clubes amigos son por cosas como esta. El club asturiano dará una lección de señorío en el primer partido en su estadio de su regreso a Primera División 24 años después homenajeando a todos los equipos rivales a los que se enfrentó durante su travesía por Segunda y las categorías no profesionales con un especial saque de honor antes del encuentro de la jornada 2 de Liga ante los blancos.

Dos aficionados nacidos en el verano de 2001, Elena y Carlos, con el Oviedo recién descendido a Segunda, lucirán una camiseta con los nombres de los innumerables equipos a los que se ha medido el cuadro carbayón durante estos 24 años. «Ejemplifican el orgullo de muchos de no haber abandonado», reconoce el club en sus redes sociales al anunciar este gran detalle que prepara para la noche de este domingo, la más especial de los últimos tiempos en el oviedismo.

La visita del Real Madrid al Carlos Tartiere supone un antes y un después, más si cabe al tratarse del primer partido en casa del Oviedo después de ascender la pasada temporada a Primera 24 años más tarde. «Nuestro saque de honor rendirá homenaje al camino recorrido por los campos más nobles y valientes del fútbol español, desde nuestra última vez en Primera División», avanza la entidad asturiana.

«Elena y Carlos, hijos del verano de 2001 y socios desde el año de su nacimiento ininterrumpidamente, lucirán hoy esta camiseta. Por los héroes del barro y por todos los que no podrán vivir un momento tan especial. ¡Hala Oviedo!», concluye el pequeño comunicado del equipo asturiano en sus redes, tan sólo un anticipo de todo lo que está por ocurrir en esta cita tan emotiva en el Tartiere.

Espectacular recibimiento al Real Madrid en Oviedo

Después de 24 años, el Real Madrid ha vuelto a Oviedo y la locura a la llegada de los madridistas no ha podido ser mayor. En el aeropuerto de la ciudad se han congregado unos 1.000 aficionados que han aclamado a las estrellas del conjunto blanco a su llegada. Los futbolistas de Xabi Alonso no han dudado en pararse a firmar ante tal expectación. Liderados por Vinicius, el primero en salir y el primero en parar a firmar, varios de los jugadores han hecho felices a buena parte de los niños que se encontraban esperando a sus ídolos.