El mensaje que Mbappé le dedicó a Vinicius en las redes para celebrar su primer gol en la Liga: «Big 7»

Xabi Alonso sorprendió en la elección del once en su segundo partido liguero. En la visita al Carlos Tartiere de Oviedo, el técnico merengue introdujo cuatro cambios en la alineación con respecto al encuentro ante Osasuna del pasado martes. El más llamativo fue la suplencia de Vinicius, que dejó su puesto a su compatriota Rodrygo. El ‘7’ del Real Madrid entró en el minuto 63 y fue decisivo para certificar la victoria, al asistir a Mbappé para el segundo tanto y colocar el tercero en el marcador en el descuento.

Vinicius y Mbappé se abrazaron en la celebración del 0-2, en la que el francés agradeció a su compañero por la generosidad mostrada en la acción. También lo ha hecho en redes sociales, donde ha comentado una publicación de Vinicius tras la victoria ante el Real Oviedo. El carioca ha compartido en su cuenta de Instagram una imagen en la que festeja en solitario el tercer gol, a la que Mbappé no ha tardado en responder con la frase «Big 7».

La relación entre las dos estrellas del ataque del Real Madrid es buena en lo personal. Sin embargo, conseguir potenciar su entendimiento dentro del terreno de juego es uno de los grandes retos de Xabi Alonso como entrenador del conjunto merengue. Después del Mundial de Clubes, marcado por una gastroenteritis aguda que le hizo perder seis kilos, Kylian Mbappé ha vuelto a coger el testigo como referencia absoluta en lo ofensivo. El ’10’ ya firmó una gran segunda mitad de temporada en su faceta de goleador, conquistando el Pichichi con 31 tantos en 34 partidos de Liga.

Vinicius Junior, por su parte, fue perdiendo fuelle a lo largo de la última campaña. El brasileño comenzó con la moral por las nubes, encaminado a levantar su primer Balón de Oro después de firmar una Champions 2023/24 a la altura de los mejores. Poco a poco, el papel de referente del ataque pasó a manos de Kylian Mbappé. De cara a la temporada que acaba de comenzar, conseguir que ambos brillen al mismo tiempo sobre el terreno de juego será una de las claves del Real Madrid para aspirar a todo. La asistencia de Vinicius a Mbappé en el 0-2 es una buena muestra del potencial del dúo.

Mbappé y Vinicius para la tercera jornada

El Real Madrid afronta su tercer compromiso en Liga este sábado a las 21:30 horas. Los merengues regresan al Santiago Bernabéu para enfrentarse al RCD Mallorca. La dupla Mbappé-Vinicius podría volver al once para el segundo encuentro en casa. Xabi Alonso está apostando por las rotaciones desde el primer momento, pero el buen momento del francés no invita a renunciar a su facilidad para el gol.

En cuanto a Vinicius, el técnico madridista optó por una suplencia en Oviedo, a la que el brasileño ‘respondió’ con una asistencia y un gol en media hora de juego. «Vinicius ha entrado muy bien y ha sido decisivo. Necesitamos a todos, los que inician y los que salen desde el banquillo. Habrá minutos para todos», aseguró Alonso en rueda de prensa.