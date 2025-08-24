Los prolegómenos del duelo que enfrentó a Oviedo y Real Madrid en el Carlos Tartiere estuvo marcado por los himnos. En el regreso del conjunto asturiano a Primera, el estadio oviedista se engalanó y vibró con el ‘Asturias, patria querida’ que interpretó la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo.

No fue el único himno con el que el Tartiere vibró, ya que también cantaron el recién estrenado himno del centenario interpretado por Melendi y el himno del Oviedo, que sonó con fuerza en un feudo ansioso por volver a vivir fútbol de élite tras más de dos décadas pasándolo realmente mal.

El Real Madrid llega a este encuentro con el deseo de sumar tres nuevos puntos que le permitan seguir con el pleno de puntos, mientras que la escuadra asturiana, tras perder en la primera jornada frente al Villarreal, busca los primeros puntos de la temporada contra los hombres de Xabi Alonso.