La pretemporada más atípica del Real Madrid

El Real Madrid arranca este lunes su pretemporada más atípica. En medio de un verano lleno de cambios en la sección de baloncesto, los blancos comenzarán su preparación en el pabellón de Valdebebas sin su primer entrenador y con sólo cinco jugadores del primer equipo. Luis Guil, mítico ayudante de Sergio Scariolo en la selección española, será quien dirija los primeros entrenamientos hasta que se incorpore el italiano tras la participación de España en el Eurobasket. Ojalá lo más tarde posible después de esa soñada final del 14 de septiembre en Riga.

Guil, como decimos, verá un pabellón lleno de canteranos y sólo cinco caras conocidas. Cuatro son pilares del equipo y el quinto un fichaje. Sergio Llull, antes de su segunda temporada como capitán y tras retirarse de la selección y renunciar al Eurobasket, Mario Hezonja, ya que Croacia no se clasificó al Europeo, Facundo Campazzo y Gaby Deck, que abandonaron la concentración de Argentina para la AmeriCup y el recién aterrizado desde la NBA Chuma Okeke.

Mientras estos cinco jugadores comienzan a entrenar a las órdenes de Guil, que también comenzó la concentración de España en Madrid y ya se quedó para preparar la pretemporada, hay otros ocho que o bien por motivos personales, lesiones o participaciones en torneos de selecciones no estarán de inicio en Valdebebas.

Theo Maledon (Francia) y Gabriele Procida (Italia) serán las únicas caras reconocibles del Real Madrid en el Eurobasket, precisamente dos fichajes. El club blanco parece estar gafado de cara a esta edición de 2025, ya que Alberto Abalde (España) y David Krämer (Alemania) se lo perderán por lesión, y Usman Garuba por paternidad. El de Azuqueca de Henares sí que podría entrenarse a la espera del nacimiento de su primer hijo.

Sólo dos del Real Madrid en el Eurobasket

Por otro lado, el regreso de Walter Tavares podría producirse a los pocos días del inicio de la pretemporada tras ser eliminado del AfroBasket con Costa de Marfil, mientras que el de Bruno Fernando tardará más después de conquistar el campeonato africano con Angola. Y por último, Andrés Feliz tiene por delante toda la AmeriCup como uno de los líderes de República Dominicana.

Guil recurrirá de un amplio arsenal de jóvenes que a su vez afrontarán esta pretemporada con el primer equipo como una buena piedra de toque para la Liga U22, ese nuevo campeonato de formación por debajo de la ACB que se inaugurará el próximo 10 de octubre y para el que el Real Madrid aún no ha anunciado su equipo. Tampoco si en este estará Izan Almansa, cuyo fichaje todavía no ha sido confirmado oficialmente por el club blanco.

Los amistosos de la pretemporada

El Real Madrid no saldrá de Valdebebas en la primera semana de pretemporada, aprovechando para realizar los correspondientes reconocimientos médicos y para desempolvar los básicos de los pocos jugadores disponibles. El 6 de septiembre viajará a Málaga para disputar la decimocuarta edición del ya tradicional Torneo Costa del Sol con dos partidos en el pabellón San Miguel de Torremolinos: el primero ante el Alba Berlín y el segundo, al día siguiente frente a Unicaja. El 13 jugará otro amistoso contra el Casademont Zaragoza en el pabellón Pedro Delgado de Segovia y por último el fin de semana del viernes 19 jugará el Torneo EncestaRías con una semifinal frente al anfitrión Río Breogán y una hipotética final contra Valencia Basket o Baskonia.

Y después de estas citas, se espera que el lunes 22 de septiembre Scariolo coja las riendas del primer equipo tras una pretemporada dirigida por Guil con el foco puesto en la Supercopa de ese mismo fin de semana, en la que su Real Madrid se jugará el primer título del curso tras proclamarse campeón de Liga por segundo año consecutivo. Sus primeros rivales, La Laguna Tenerife, Unicaja Málaga o Valencia Basket.