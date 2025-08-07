El Real Madrid hace el vacío al Balón de Oro: ni una publicación hablando del premio

El Real Madrid ha decidido ignorar al Balón de Oro. El club blanco no realizó ninguna publicación sobre los 30 finalistas al premio entre los que se encuentran Kylian Mbappé, Vinicius Jr y Jude Bellingham. El club tampoco dio publicidad a las nominaciones de Thibaut Courtois al Premio Yashin y a la de Dean Huijsen al Trofeo Kopa.

La entidad madridista no ha olvidado lo ocurrido en 2024 cuando a Vinicius Jr. se le negó un Balón de Oro cantado para otorgárselo a Rodri Hernández. El Real Madrid vio la mano negra de la UEFA –que precisamente había entrado en la organización del premio ese año de la mano de France Football– como represalia por los intentos de que la Superliga prospere como competición.

El club blanco decidió no viajar a la gala del Balón de Oro la pasada temporada y este año puede tomar la misma decisión en un evento que se celebrará el 22 de septiembre en París. Especialmente llamativo para muchos madridistas ha sido la ausencia de Fede Valverde entre los 30 mejores futbolistas del año tras la temporada 2024/25 que se marcó.

Además, es curioso que la revista France Football haya optado por poner a todos los futbolistas con las camisetas de sus clubes con la excepción de Dean Huijsen, quien llamativamente aparece con la elástica de la selección española y no la blanca madridista en su nominación.

El Real Madrid ha decidido no dar publicidad a este premio como sí han hecho otros clubes como el Barcelona que ha celebrado tener a cuatro jugadores nominados al Balón de Oro. El sueño de la entidad azulgrana es hacer doblete con Lamine Yamal y Alexia Putellas como ganadores y de ahí las últimas palabras de Joan Laporta aplaudiendo el nuevo formato de la Champions. Curiosamente, ese título no fue a parar a las vitrinas azulgranas ni en masculino ni en femenino.

Mbappé, Vinicius y Bellingham son los representantes de un Real Madrid que de puertas a dentro no cuenta con que vaya a ganar ningún premio que otorgue la UEFA y más tras no conseguir los objetivos la pasada temporada. Todo apunta a que el Paris Saint-Germain será el gran triunfador de la gala del Balón de Oro como demuestran los nueve nominados de 30 futbolistas que tienen al premio que en otro tiempo fue el más prestigioso del mundo del fútbol. Ahora el The Best de la FIFA se sienta en su misma mesa e incluso le discute la hegemonía mundial.