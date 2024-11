Florentino: «Aplique el criterio que se aplique, el Balón de Oro debió ser para un jugador del Real Madrid»

Florentino Pérez no dudó en hablar de lo ocurrido en la última edición del Balón de Oro ante los socios representantes. «Rodrigo tiene todo nuestro cariño y merecía uno, pero no este. Debía ser para un jugador del Real Madrid, se aplicase el criterio que se aplicase», comenzó el máximo mandatario blanco en la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria.

«El clamor era Vinicius, pero podía haber sido para nuestro capitán, Carvajal. O incluso Bellingham. Es muy difícil explicarlo. Pero hay ciertas cosas sorprendentes. El comunicado de UEFA señala que su entrada no había tenido ningún impacto en el sistema de votación. Pues para no tenerlo, se lo voy a contar: han alterado el sistema de voto (de 5 jugadores a 10), también el número de puntos (de 6 a 15) y es sorprendente que siendo el fútbol algo tan global, periodistas de tanta población como la India y de otros de menos de un millón, sí. Además, no les conoce nadie. Sin Namibia, Uganda, Albania y Finlandia, Vinicius habría obtenido el Balón de Oro. Y es que, encima, estos países no dieron ningún voto a Vinicius. El finlandés, por lo menos, ha dimitido. Y dicho que no volverá a formar parte del jurado. Mire, se lo agradezco», añadió.

Y, para poner punto final, comentó lo siguiente: «Habría que preguntar a la organización cuáles son los criterios, pero es evidente que pueden hacer lo que quieran sin ningún coste. Preguntaría a France Football y L’Équipe si tiene mucho sentido juntarse con la UEFA justo ahora. El Balón de Oro debe ser un trofeo independiente y que vote gente reconocida».