Lamine Yamal y Huijsen encabezan la lista de favoritos para ganar el Trofeo Kopa

Lamine Yamal repite nominación al Trofeo Kopa, el Balón de Oro de menores de 21 años, después de ganarlo en 2024, donde también está el central del Real Madrid, Dean Huijsen. El internacional español se encuentra entre los cinco candidatos para el de 2025 junto al nuevo jugador madridista y a su compañero en el Barça Pau Cubarsí, tal y como desveló la organización este jueves. Los ganadores se darán a conocer el próximo 22 de septiembre en la gala del Balón de Oro.

El extremo blaugrana, de 18 años, es el gran favorito y podría convertirse en el primer jugador que gana este trofeo en más de una ocasión, algo que hasta ahora nadie lo ha conseguido. Además, se espera que su nombre también aparezca entre los nominados al Balón de Oro. Para ganar el Kopa, Lamine tendrá que superar a un Huijsen que también firmó una gran campaña con el Bournemouth y la selección española, donde se ha convertido en un fijo para De la Fuente.

Junto a Lamine Yamal, habrá otro futbolista del FC Barcelona como el central Pau Cubarsí, de 18 años, y también estará otro componente de la selección española como Dean Huijsen, nuevo fichaje del Real Madrid procedente del Bournemouth inglés, donde fue uno de los mejores en la temporada 2024-2025, y que debutó el pasado mes de marzo con la Roja.

Este trío de jugadores tratará de mantener el dominio del fútbol nacional, con especial mención para el actual campeón de la Liga, en este galardón en los últimos años que han ganado también Pedri González (2021) y Pablo Martín ‘Gavi’ (2022).

Sus rivales serán los franceses Désiré Doué (PSG) y Ayyoub Bouaddi (Lille), el brasileño Estevao (Palmeiras), los portugueses Joao Neves (PSG) y Rodrigo Mora (Oporto), el inglés Myles Lewis-Skelly (Arsenal FC) y el turco Kenan Yildiz (Juventus). Doué y Neves, por la conquista de la Liga de Campeones por parte del equipo de Luis Enrique Martínez, se perfilan como otros principales candidatos, con el luso añadiendo además el título de la Liga de Naciones con su selección.

Linda Caicedo y Vicky López lideran la categoría femenina

En cuanto a la categoría femenina, que se estrena a partir de este año, la única representante española entre las cinco nominadas será la centrocampista del FC Barcelona Vicky López, de 19 años recién cumplidos y que también brilló en la pasada Eurocopa de Suiza con la selección española.

Las cuatro rivales de la madrileña serán la delantera colombiana Linda Caicedo, del Real Madrid, la delantera inglesa Michelle Agyemang, del Brighton y que fue clave en el título de la Eurocopa de su selección, la centrocampista neerlandesa Wieke Kaptein (Chelsea) y la delantera paraguaya Claudia Martínez Ovando (Olimpia), la más joven de las nominadas con 17 años.