El Real Madrid tiene muy claro que no hará rebajas por Rodrygo Goes. A falta de doce días para que cierre la ventana del mercado estival –el próximo 1 de septiembre– el futuro del brasileño pinta cada vez más en blanco que otra cosa. Primero, porque el jugador insiste en que su prioridad es quedarse. Segundo, porque ninguno de los clubes que se han interesado por él han presentado al Real Madrid ofertas formales. Y tercero, porque desde la cúpula del Bernabéu insisten en que no venderán a Rodrygo por menos de 80 millones.

«El club que quiera a Rodrygo, que lo pague». Ese es el mensaje contundente que se desliza desde el círculo de confianza más cercano al presidente del Real Madrid. La consigna desde el Bernabéu es clara: el brasileño no saldrá por menos de 80 millones, una cifra que podría parecer elevada pero en la Premier se ha superado este mismo verano por varios fichajes como Wirtz (135) o Ekitiké (95), comprados ambos por el Liverpool.

Sólo hay tres pretendientes de todos los clubes con los se ha relacionado a Rodrygo Goes que han contactado con el Real Madrid en las últimas semanas, algunos de forma abierta y otros a través de intermediarios: el Bayern, Manchester City y el Tottenham. Ninguno de ellos ha presentado, al menos hasta la fecha, una oferta formal el club madridista para fichar al brasileño y el Real Madrid a todos les ha transmitido la intención del jugador de quedarse a las órdenes de Xabi Alonso.

Tic, tac para Rodrygo

Y esa es precisamente la clave del caso Rodrygo: lo que el propio Rodrygo quiera hacer con su futuro. El jugador sabe que lo va a tener difícil para ser titular en el Real Madrid de Xabi Alonso. Ese rol de intocable que tuvo para Ancelotti las dos últimas temporadas lo ha perdido con el tolosarra, pero el brasileño no está dispuesto a rendirse y tomar el camino fácil de hacer las maletas y salir del Real Madrid. Quiere quedarse y así se lo ha dicho al propio club.

Xabi Alonso, por su parte, no ha parado de mandar mensajes al jugador en forma de banquillazo tras banquillazo. De los ocho partidos que el técnico tolosarra lleva al frente del Real Madrid –los seis del Mundial de Clubes, el amistoso ante el Tirol y el debut liguero ante Osasuna–el brasileño sólo ha sido titular en el estreno mundialista frente al Al-Hilal. Por si fuera poco mensaje, en tres de estos ocho encuentros Rodrygo se quedó sin jugar un solo minuto, incluido el del pasado 19 de agosto ante Osasuna.

La llegada al Real Madrid de Franco Mastantuono también puede interferir en el futuro inmediato de Rodrygo Goes. El argentino, con 18 años y 5 días fue el primer cambio de Xabi Alonso ante Osasuna y jugó sus primeros minutos con sólo cuatro entrenamientos con el equipo madridista. A la competencia con Mastantuono, Güler, Brahim y Gonzalo por el puesto libre en la delantera hay que sumarles otros dos futbolistas que ahora están lesionados: Bellingham y Endrick. El primero tiene la camiseta de titular asegurada, por lo que ocupa un hueco más en el once, y el segundo competirá con los otros delanteros por los minutos que sobren.

El escenario para Rodrygo Goes no es nada fácil. El brasileño confía en sus posibilidades y no teme a la competencia pero debe tomar una decisión que puede marcar su futuro en una temporada muy especial que termina con el Mundial de Estados Unidos. Una mala elección podría provocar que se quedara fuera de la lista de Ancelotti. El tiempo apremia, quedan doce días para que se cierre el mercado estival, Rodrygo debe decidirse. Y sus pretendientes también.