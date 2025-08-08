El Real Madrid presenta su tercera equipación inspirada en las gradas del Santiago Bernabéu

El Real Madrid ha presentado este viernes su tercera equipación para la temporada 25/26. Será azul e inspirada en las gradas del Santiago Bernabéu. Era un secreto a voces y ya es oficial. Todo madridista que esté interesado ya puede comprarla en los puntos de venta oficiales.

El Real Madrid y Adidas han presentado la tercera camiseta para la temporada 2025-26. Es de color azul, inspirado en el de las gradas del Bernabéu, que se combina con los detalles en blanco e incorpora el icónico trébol de adidas Originals. Su diseño representa una fusión perfecta entre las identidades del Real Madrid y Adidas.

«Por primera vez, las tres rayas blancas que recorren las mangas presentan un borde dentado como el de las zapatillas adidas Originals. Además, incorpora en la parte superior de la espalda las iniciales RMCF en color amarillo», explica el Real Madrid sobre esta nueva camiseta.

«Confeccionada con los materiales más avanzados, posee la última tecnología de adidas para maximizar el flujo de aire y mantener a los jugadores frescos durante los partidos. La nueva camiseta 2025/26 ya está disponible en las tiendas del Real Madrid», completa el club blanco en su web oficial.

Una tercera camiseta con la que el Real Madrid ya tiene a la vente sus tres equipaciones para la temporada que está a punto de empezar. Una camiseta azul que este año vestirá el primer equipo entrenado por Xabi Alonso, el equipo femenino y el Real Madrid Castilla, así como todos los equipos de cantera siempre que lo necesiten.

Hay que recordar que tanto la primera equipación, blanca, como la segunda, azul oscuro con detalles plateados, ya fueron estrenadas por el Real Madrid durante el Mundial de Clubes. Los de Xabi Alonso ya estrenaron sus nuevas camisetas en el torneo disputado entre finales de julio y primeros del mes de julio. Para ver la tercera en escena habrá que esperar a que comience la temporada y se dé la circunstancia que los blancos necesiten utilizarla.