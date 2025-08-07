Valverde: «Tengo la misma ilusión de cada año por ganar todos los títulos»

Federico Valverde ha atendido a los medios de comunicación del club tras una primera semana de entrenamientos en Valdebebas con Xabi Alonso al mando preparando la nueva campaña que oficialmente para el Real Madrid comenzará el martes 19 de agosto contra Osasuna en el Santiago Bernabéu.

Fede Valverde valoró cómo están siendo estos primeros días de la pretemporada: «Muy contento, como siempre. Orgulloso de volver, otra temporada más, a vestir esta camiseta y defender este escudo. Con la misma ilusión de cada año por ganar todos los títulos».

«Todos los compañeros han demostrado haber trabajado en las vacaciones. Eso siempre es bueno para evitar lesiones y para estar mejor cuando empiece la temporada. Estamos muy felices de retomar los entrenamientos. Vamos a apuntar a todos los títulos este año», comentó un Valverde muy motivado de cara a la nueva temporada que afronta.

Sobre la pretemporada del equipo blanco dijo que «hay que aprovechar cada trabajo, cada mañana o tarde que nos toque entrenar, al máximo. Sabemos que es nuestra gasolina para todo el año, para coger energía y estar enfocados en lo que quiere el entrenador».

«Mucha táctica, sobre todo. Trabajamos mucho la presión, estar juntos, tocar mucho la pelota entre nosotros y conocernos más. Han venido jugadores nuevos. Hemos tenido un torneo en medio, pero también falta mucho acoplo entre nosotros. Estar más juntos a la hora de defender y atacar, eso es lo que estamos puliendo ahora», dijo el mediocentro uruguayo sobre lo que está entrenando el equipo durante estos días en Valdebebas.

Valverde también habló sobre la capitanía del equipo: «Estoy orgulloso de vestir esta camiseta otra vez y de ser uno de los capitanes. Es el sueño que cualquier niño tiene cuando le gusta al fútbol y empieza a jugar a este deporte. Hoy por hoy, lo estoy luciendo y lo estoy disfrutando junto a mi familia. A veces nos cuesta creer que soy uno de los capitanes y referentes de este equipo, pero lo importante es disfrutar cada momento como si fuera el último».