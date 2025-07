Vallejo recupera la sonrisa: «He descubierto que me gusta el mundo del fútbol, pero a mi manera»

La etapa de Jesús Vallejo en el Real Madrid se cerró con el final de la temporada 2024/25 tras una década vinculado al club. El jugador maño firmó por el equipo blanco en 2015 tras brillar en las categorías inferiores de la selección española y en el primer equipo del Real Zaragoza. Tras dos temporadas de cesión en el club de su tierra y en el Eintracht de Frankfurt, el defensor aterrizó en Madrid en 2017. Después de varias campañas con cesiones a Granada y Wolverhampton, poco protagonismo y muchos títulos en sus temporadas de blanco, Vallejo ha firmado por el Albacete de segunda división española para volver a sentirse protagonista sobre el verde.

Una oportunidad que le llega después de vivir unos últimos años difíciles en todos los aspectos. «Es importante tener la energía para salir y entrenar por la mañana cuando te levantas, disfrutar de lo que haces», ha confesado el jugador sobre la importancia de trabajar con un psicólogo en su día a día. «Me ha dado la fuerza para saber qué cosas me gusta hacer. Así, he descubierto que me gusta el deporte en sí. Ese es el por qué, aunque no haya jugado, lo he podido manejar», ha añadido el defensor de 28 años.

El proceso no ha sido sencillo ni rápido para un Jesús Vallejo que ha recuperado la sonrisa y busca relanzar su carrera en tierras manchegas: «Lo he descubierto a través de las lesiones, los malos momentos, pasarlo mal, no disfrutar de los entrenamientos. Por suerte, he descubierto que me gusta el mundo del fútbol, pero a mi manera». En el Albacete vivirá de otra manera este deporte, con su llegada a un equipo que, sobre el papel, le promete más protagonismo que un Real Madrid en el que tan solo disputó cuatro partidos el pasado curso.

La sinceridad de Jesús Vallejo en su entrevista con ‘The Athletic’ es síntoma de la madurez del jugador español. Una cualidad con la que Vallejo también ha definido a un ex compañero en el Real Madrid Jude Bellingham. «Recuerdo que cuando llegó al equipo, el club me dijo que a Jude le gustaba el 5 que había pertenecido a Zidane. Le dije que sería un honor darle el dorsal. Un minuto después, me mandó un largo mensaje en privado que fue muy emotivo», ha declarado. La historia entre Bellingham y Vallejo no acabó ahí: «Durante la pretemporada me lo agradeció mucho. Es un chico que parece mucho más mayor de lo que es. Estuve encantado de cederle el número antes de conocerle y más aún después de hacerlo».

Carvajal, su principal apoyo

En sus malos momentos en su etapa en el Real Madrid, Vallejo ha querido destacar a Dani Carvajal como su principal apoyo en el club. «Es alguien que me ayudó mucho desde que llegué. Este último año también hemos estado juntos», ha añadido el nuevo jugador del Albacete. Carvajal y Vallejo compartieron Alemania como destino de fogueo antes de regresar al Real Madrid, un hecho que ha ayudado a su cercanía. Respecto al presente y futuro del ‘2’ madridista, Vallejo lo tiene claro: «Es un capitán natural, tiene un lidereazgo innato».