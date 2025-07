Dani Ceballos y el Betis: la misma telenovela de todos los veranos.

Dani Ceballos ha reactivado la historia de los últimos veranos cuando se abre el mercado de fichajes. Sin protagonismo en el comienzo de la era Xabi Alonso, el utrerano abrió la puerta en sus vacaciones a volver al Betis por muy difícil que sea el rompecabezas. Una estrategia que no es la primera vez que ejecuta para salir del Real Madrid y generando un culebrón que añade un capítulo más a esta historia.

Desde que se marchó en verano de 2017 al Santiago Bernabéu, en el Benito Villamarín siempre ha reflotado la vuelta del hijo pródigo. Un jugador de cantera que decidió salir de casa ante el dolor de su corazón y el de su familia. Con el paso de los años, y de su papel en el conjunto blanco, ha ido dejando pistas de que su deseo de volver es cada vez más intenso.

La relación entre club y futbolista no es mala, pero las condiciones para un reencuentro son complicadas. Primero, porque tiene contrato hasta 2027 y su elevada ficha que no puede asumir el club verdiblanco. Luego está la postura del Real Madrid, que podría ver con buenos ojos su salida para aligerar masa salarial. «Ojalá siempre tenga las puertas abiertas, pero todavía no he hablado con ellos. Estamos abiertos a todo», decía Ceballos en su llegada a Sevilla hace unos días.

Los guiños de Dani Ceballos al Betis, una costumbre

Desde hace un par de años, el centrocampista ha sido más sincero a la hora de reconocer que volver al Betis es algo que está entre sus planes. En una entrevista de marzo de 2023 dejó claro que su comienzo en Heliópolis fue el mejor momento de su carrera: «Jugar en el Villamarín era algo mágico y poder jugar en el club de tus amores es algo único. He tocado la gloria porque, para mí, jugar en el Betis era lo más grande», confesó.

Un discurso que caló en el club sevillano y del que valoraban hacer el esfuerzo hasta que decidió renovar a finales de junio de ese año hasta 2027. Decisión a raíz de que Carlo Ancelotti le pidiera quedarse prometiéndole más protagonismo.

Aun así, en 2024 se reintentó alguna fórmula para que el Betis pudiera sacarle de Chamartín. En el Real Madrid no se quedaron cruzados y fue muy claro con su respuesta: 15 millones de euros o nada. El Betis manejó fórmulas más asequibles, como pagar la mitad por el 50% de sus derechos y conseguir el préstamo, pero nunca llegó a puerto. El tiempo pasó y la puerta se volvió a cerrar.

Fue entonces cuando llegó este mes de julio cuando Ángel Haro, presidente del club, abrió la herida con la decisión que tomó Dani cuando tuvo la oportunidad de salir gratis. Tuvo un momento que fue el adecuado para venir. Cuando quedó libre, decidió renovar por el Real Madrid. Ahora no estamos en disposición de afrontar un traspaso de ninguna magnitud», expresó.

Un mercado largo en busca de la llave

Fracasados todos los intentos, el mercado volverá a ser largo para Dani Ceballos. En el Mundial pasó de puntillas y por detrás de otros jugadores que ya confirmaron su salida, como lo hizo Luka Modric. Apenas 70 minutos jugó en Estados Unidos y cero titularidades.

Florentino Pérez no tendrá problemas en dejarle salir si llega una oferta atractiva, teniendo en cuenta la gran inversión que están haciendo este mercado y al tener aún dos años de contrato. No se descarta que la duda con su futuro se extienda hasta finales de agosto. Los guiños de Ceballos son claros, pero lo complicado está en que las palabras se puedan cumplir.