Dani Ceballos se deja querer por el Betis: «Estamos abiertos a todo»

El Real Madrid ha comenzado sus vacaciones y varios futbolistas siguen analizando qué hacer con su futuro. Con la marcha de Luka Modric al Milan y a la espera de conocer cuál será el nuevo rumbo de Lucas Vázquez y Jesús Vallejo, en la plantilla no se descarta que puedan producirse más salidas. En la palestra hay nombres de peso, y uno que ha hablado públicamente ha sido Dani Ceballos.

En el Mundial de Clubes no ha tenido la oportunidad que tanto esperaba con Xabi Alonso. No fue titular en ningún partido y acumuló apenas 70 minutos, rol que le hace dudar acerca de su continuidad en el Santiago Bernabéu: «Es un verano muy importante para mí y ya hablaremos sobre mi futuro», declaró ante los medios en la estación de Santa Justa, desde donde se ha desplazado a Utrera, su localidad natal, para iniciar las vacaciones.

Fue entonces cuando le preguntaron acerca de su posible vuelta al Real Betis, y no dudó en lanzarles un guiño para sentarse a negociar en las próximas semanas: «Es mi casa y siempre va a ser mi casa. Ojalá siempre tenga las puertas abiertas, pero todavía no he hablado con ellos», añadió.

Dani Ceballos y Betis, un retorno complicado

Un discurso que confronta completamente con lo que dijo Ángel Haro, presidente del club andaluz hace dos semanas: «Tuvo un momento que fue el adecuado para venir. Cuando quedó libre, decidió renovar por el Real Madrid. Ahora no estamos en disposición de afrontar un traspaso de ninguna magnitud», declaró.

El canterano bético, que cumplirá 29 años en agosto, se marchó del Betis en verano de 2017 y se antoja muy complicada una segunda aventura debido a su elevada ficha. Su sueldo superaría los diez millones por temporada, por lo que tendría que bajárselo demasiado para intentar forzar una salida, sea al Villamarín u otro destino.