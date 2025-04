La polémica felicitación de Pedro Sánchez al Barça tras ausentarse de la final de Copa: «Hacen afición»

Pedro Sánchez felicitó al Barça por su título de la Copa del Rey contra el Real Madrid en una final memorable a través de sus redes sociales una vez acabó el encuentro. Una polémica felicitación después de que el Presidente del Gobierno se presentase en el estadio de La Cartuja para vivir en vivo la gran final del fútbol español.

«Final eléctrica de la Copa del Rey. De las que hacen afición. Enhorabuena al Barcelona y a todos los culés», publicó Pedro Sánchez en sus redes sociales a la 1:00 de la madrugada. Una polémica felicitación que ha provocado que las redes ardan en las últimas horas. «De las que hacen afición», dijo el Presidente después de no querer asistir al partido en La Cartuja. Una final que imaginamos que tuvo que verla, al menos, por la televisión, para poder calificarla de «eléctrica».

Se hablaba en la previa de la final de la Copa del Rey sobre la posibilidad de que el Real Madrid no se presentase al partido tras las polémicas declaraciones de los árbitros del partido en la mañana del viernes y el enfado monumental del club blanco. Pero el que no se presentó a la final fue Pedro Sánchez. No acudió a La Cartuja y aun así quiso tirar de populismo para felicitar a los aficionados azulgranas por el título haciendo referencia que había sido un partidazo entre ambos equipos.

Final eléctrica de la #CopadelRey. De las que hacen afición. Enhorabuena al @FCBarcelona_es y a todos los culés. https://t.co/CTdLNaC9QN — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 26, 2025

Pedro Sánchez volvió a dar la espalda al fútbol español y, a su vez, dio plantón por segunda vez en un día al Rey Felipe al no acudir a la gran final de la Copa que disputan este sábado Barcelona y Real Madrid en Sevilla. El presidente del Gobierno no viajó a Sevilla para este partido de fútbol y en su lugar, y como máximo representante del Ejecutivo de la Nación, estuvo María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda.

Es el cuarto año consecutivo que Pedro Sánchez se borra de la final de la Copa del Rey, la gran fiesta del fútbol español. Al presidente del Gobierno sólo le interesa el fútbol cuando puede sacar un rédito electoral, como demostró en la pasada Eurocopa, cuando se dio cuenta de que la selección española estaba uniendo al país, además de un éxito deportivo, y se plantó en Alemania ya en el tramo final del torneo.

Sánchez vuelve a pasar del fútbol y demuestra su poco respeto por este deporte y por los equipos españoles que juegan. No es una cosa ya de Barcelona o Real Madrid (el año pasado la final la disputaron Athletic Club y Mallorca y tampoco fue), sino de no querer ir a aquellos lugares en los que hay miles de aficionados que pueden pitarle. Pedro Sánchez mantiene la estrategia de estar lejos de los ciudadanos y así lo cumplió también en esta final de Copa del Rey. En concreto, lleva un mes sin actos fuera de La Moncloa para no recibir abucheos.