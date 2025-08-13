Carlos Alcaraz – Luca Nardi: cuándo es, horario y dónde ver el partido del Masters de Cincinnati en directo por TV y online en vivo

Carlos Alcaraz ya se ha plantado en los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati 2025, donde se tendrá que ver las caras con el italiano Luca Nardi. El objetivo del murciano es el de imponerse al transalpino para seguir vivo en la competición y mantener ese objetivo que es el de ganarla por primera vez en su carrera. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver el encuentro del tenista de El Palmar.

A qué hora juega Alcaraz en el Masters 1000 de Cincinnati contra Nardi

Carlos Alcaraz sigue con confianza en este apasionante Masters 1000 de Cincinnati 2025, ya que consiguió imponerse en su debut al bosnio Damir Dzumhur, aunque es cierto que cedió un set (6-1, 2-6 y 6-3) en la segunda ronda de esta competición que se está celebrando en Ohio, Estados Unidos. En dieciseisavos de final se tuvo que cruzar contra Hamad Medjedovic, al que barrió de la pista con un doble 6-4. Con esta victoria frente al serbio, el joven tenista de El Palmar se planta en los octavos, donde se tendrá que ver las caras con el italiano Luca Nardi, al que tendrá que superar para seguir manteniendo su sueño vivo de morder el metal el próximo domingo.

Cabe destacar que Carlos Alcaraz no ha conseguido ganar nunca en su carrera este Masters 1000 de Cincinnati y espera que este año sea su primera vez. En 2023 estuvo a punto de lograrlo, pero se topó con un inconmensurable Novak Djokovic que consiguió llevarse el gato al agua en una final igualadísima. El entrenador del murciano, Juan Carlos Ferrero, también se quedó a las puertas de lograrlo en su día. Y es que Rafa Nadal y Carlos Moyá son los únicos tenistas españoles que han conseguido coronarse en Ohio.

La ATP ha programado este frenético Carlos Alcaraz – Nardi de los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati 2025 para la madrugada del miércoles 13 al jueves 14 de agosto. El horario escogido será no antes de la 1:00 horas, una menos en las Islas Canarias, por lo que todo dependerá de los encuentros que se jueguen previos al del murciano.

Cuándo es el próximo partido de Alcaraz en el Masters 1000 de Cincinnati 2025

El año 2025 está siendo bastante positivo para Carlos Alcaraz, aunque es cierto que no comenzó de la mejor manera. Cayó en cuartos contra Novak Djokovic en el Open de Australia, en semifinales de Indian Wells y en su debut en Miami, además de haberse llevado un duro mazazo al perder las finales del Trofeo Conde de Godó y Wimbledon. Pero, entre medias, también ha sido capaz de coronarse en Róterdam, de ganar dos Masters 1000, el de Montecarlo y el de Roma, también venció en Queen’s y revalidó el título en Roland Garros.

Este emocionante Carlos Alcaraz – Nardi correspondiente a los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati 2025 se jugará en la madrugada del miércoles 13 al jueves 14. Estos dos tenistas, que tienen 22 años, se han enfrentado sólo en una ocasión en el circuito de la ATP y fue este año en Doha, donde consiguió llevarse la victoria el de El Palmar.

Dónde ver a Carlos Alcaraz en directo gratis en vivo y canal de TV

El medio de comunicación que se hizo con los derechos para retransmitir en exclusiva en España los diferentes encuentros destacados que se disputan en este torneo que se juega en Ohio fue Movistar+. Esto quiere decir que el Carlos Alcaraz – Nardi que corresponde a los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati 2025 se podrá ver en directo por televisión a través de los canales Vamos, Movistar+ Plus o Movistar Deportes. Los dos primeros estarían incluidos en el paquete básico de esta plataforma de pago, mientras que para acceder al tercero habría que tener activada una suscripción al paquete que lo incluye.

Por otro lado, todos los amantes de este deporte y seguidores del tenista de El Palmar también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Carlos Alcaraz – Nardi de los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati 2025 mediante la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, smarts TVs o tablets, además de estar disponible su página web para acceder con un ordenador. Habría que añadir la opción de la aplicación de pago Tennis TV, que tiene los derechos de todos los torneos de la ATP, menos de los cuatro Grand Slam.

Dónde escuchar por radio el partido Carlos Alcaraz – Nardi del Masters 1000 de Cincinnati 2025

Todos aquellos aficionados que no puedan ver en directo por televisión el partido de octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati 2025 Carlos Alcaraz – Nardi deben saber que podrán escucharlo por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, Onda Cero, RNE o la Ser conectarán con Ohio para contar lo que esté ocurriendo en la pista central en el choque del murciano.