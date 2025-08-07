El Arsenal sueña con la cesión de Rodrygo

El Real Madrid se movió en el mercado con rapidez, con el objetivo de reforzar el equipo para el Mundial de Clubes. De esta forma, cerró las incorporaciones de Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold para el nuevo torneo. El fichaje de Franco Mastantuono también se cerró en junio, mientras que Álvaro Carreras firmó unas semanas después. En el apartado de las bajas, acabaron contrato Lucas Vázquez, Luka Modric y Jesús Vallejo. Sin fichajes a la vista, la única incógnita hasta el final del mercado es el futuro de Rodrygo Goes.

La salida del brasileño parecía un hecho después de su escaso protagonismo en el Mundial de Clubes, donde sólo disputó 95 minutos repartidos en 3 encuentros. Liverpool, Tottenham y Arsenal han sido los equipos con los que más se ha vinculado al ’11’ del Real Madrid. Con el paso de las semanas, se agotan las opciones para Rodrygo y gana enteros la posibilidad de seguir en el conjunto blanco.

Desde Inglaterra ‘reviven’ el rumor de un posible desembarco del atacante en la Premier League. Con el Liverpool inmerso en una complicada operación por Alexander Isak y el Tottenham lejos de las aspiraciones deportivas del jugador, el Arsenal se sitúa como candidato con una fórmula que no se ha explorado hasta el momento.

El medio británico The Times ha avanzado que el conjunto londinense estaría interesado en la cesión de Rodrygo Goes. El brasileño tiene 3 años más de contrato con el Real Madrid, por lo que un préstamo de un año al Arsenal podría ayudar a poner en alza su valor de cara a una futura venta. Merengues y gunners repetirían en este tipo de operación, ya que Dani Ceballos jugó cedido en el Emirates durante las temporadas 2019/20 y 2020/21.

La noticia del tabloide inglés, que también incluye el interés del Arsenal en el atacante Eberechi Eze del Crystal Palace, no especifica si se incluiría una opción de compra. El club del norte de Londres, verdugo del Real Madrid en la última Champions League, ha gastado 224 millones de euros en este mercado. Después de desembolsar 70 ‘kilos’ por Martín Zubimendi, el Arsenal ha invertido 121 millones en dos atacantes como Gyokeres (Sporting de Portugal, 65) y Madueke (Chelsea, 56).

Nueva vida para Rodrygo

Pese a que la etapa de Xabi Alonso en el Real Madrid no ha empezado con buen pie para Rodrygo, todos parten de cero con el nuevo técnico merengue. El brasileño ha entendido su situación en el Mundial de Clubes, y trabaja como uno más en Valdebebas junto al resto de sus compañeros.

El nuevo staff ha comenzado con una pretemporada dura, plagada de dobles sesiones y que sólo contará con un amistoso en Austria como preparación. El Real Madrid debuta en Liga el 19 de agosto ante Osasuna. La baja de Jude Bellingham aumenta las opciones de Rodrygo para ser titular en el regreso al Santiago Bernabéu.