Las durísimas imágenes de Bellingham haciendo recuperación tras su operación de hombro

Jude Bellingham continúa su proceso de recuperación tras ser operado del hombro izquierdo. El jugador del Real Madrid pasó por el quirófano el 16 de julio para poner fin a unas dolencias que lleva arrastrando desde su primera temporada como merengue. Tres semanas después de la operación, el inglés ha compartido en su cuenta de Instagram sus avances.

Junto a varias fotos de su estancia en Jamaica, Bellingham ha mostrado tres vídeos ejercitando su hombro izquierdo. En el primero de ellos está acompañado por Iván Ortega, fisioterapeuta del Real Madrid involucrado en su proceso de recuperación. En estas imágenes se muestra la importante cicatriz que tiene en la zona, así como las dificultades que presenta a la hora de mover con facilidad el hombro.

En su mensaje de agradecimiento tras la operación, Bellingham también tuvo presente a los servicios médicos del club: «Gracias a Andrew Wallace y Susan Alexander, a su equipo y a todos en Fortius Clinic por la cirugía y hospitalidad. A Ivan Ortega y al doctor Leyes por viajar para apoyarme en el quirófano. Y finalmente, a todos los demás por todos los buenos deseos y mensajes de cariño. Ya empezó el proceso para volver, nos vemos pronto», comentó el inglés.

En el conjunto blanco no tienen prisa para la vuelta del jugador. Después de una temporada muy exigente en lo físico, priorizarán una buena recuperación de su lesión en el hombro izquierdo. Las primeras previsiones tras la operación se situaban en torno a los tres meses de baja, por lo que restarían poco más de dos meses para el regreso de Jude Bellingham. Xabi Alonso tendrá la misión de encontrar el sustituto momentáneo de uno de sus pilares en el Mundial de Clubes.

Bellingham tiene para largo

La lista de candidatos es larga y variada para el debut ante Osasuna el 19 de agosto. El técnico podrá probar una semana antes en el único amistoso de preparación del Real Madrid, que disputará en tierras austriacas. Uno de los mejor colocados para ocupar el rol de Bellingham es Arda Guler. El joven jugador turco ha ocupado una posición más alejada del área, comenzando su reconversión a interior. Con la baja del inglés, podría situarse en zonas más próximas a la portería rival; donde ha demostrado olfato goleador y visión para el último pase.

Otro de los que podrían aprovechar la ausencia de Bellingham es Franco Mastantuono. El argentino parte con desventaja, ya que hasta que no alcance la mayoría de edad el 14 de agosto no podrá ejercitarse junto a sus compañeros. El ex de River Plate ya está en Madrid, pero entrenará de forma individual a la espera de poder hacerlo en Valdebebas junto a la plantilla. Alonso también contará con Rodrygo, si finalmente no abandona el club, como otra alternativa más para paliar la baja de Jude Bellingham.