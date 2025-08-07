El Liverpool apuesta por Barcola y pasa de Rodrygo

El Liverpool es uno de los grandes animadores del mercado tras haber gastado más de 300 millones este verano. Los reds no han dado ni mucho menos por cerrada su plantilla tras deshacerse de jugadores como Luis Díaz o Darwin Núñez siendo su prioridad fichar un delantero. El club británico tenía en su agenda a Rodrygo Goes, pero en las últimas horas otro atacante ha tomado la delantera.

Bradley Barcola, jugador del Paris Saint Germain y de tan sólo 22 años, es ahora mismo el favorito para recalar en el Liverpool. El jugador francés no cuenta con la condición de indiscutible para Luis Enrique y por eso el club francés podría aceptar un traspaso de 100 millones por el habilidoso extremo. Ya sabemos que salir de esa entidad no es nada sencillo, aunque el hecho de no ser titular podría cambiar las cosas ante la irrupción de Désiré Doué.

Esta nueva situación haría que Rodrygo Goes no encontrase acomodo en este mercado de fichajes. A la vista está que la prioridad del futbolista brasileño es seguir en el Real Madrid esta temporada, pero una hipotética salida al Liverpool podría encajarle como un sitio al nivel de su fútbol. Hay que recordar que el propio futbolista descartó la opción de recalar en el Tottenham por no cumplir con sus expectativas.

Ahora está por ver los movimientos que hace un Liverpool necesitado de atacantes y que ya suma varios ‘noes’. El último fue el del Newcastle con Alexander Isak, por quien llegó a ofertar más de 120 millones. Las ‘hurracas’, gracias a tener las arcas llenas por los fondos soberanos de Arabia Saudí, dijeron que no muy educadamente a unos reds que siguen peinando el mercado.

El futuro de Rodrygo

Rodrygo, por su parte, sigue empeñado en convencer a Xabi Alonso para dar al botón de reinicio en su carrera en el Real Madrid tras unos últimos meses realmente duros para el jugador. Veremos si el brasileño consigue recuperar su mejor versión porque estamos en año de Mundial y de no jugar tendría muy complicado entrar en los planes de Carlo Ancelotti para la cita de Estados Unidos.

El delantero no quiere pensar que no va a tener minutos, pero la realidad es que no fue ni la primera ni la segunda opción desde el banquillo durante el reciente Mundial de Clubes. Xabi Alonso ya ha puesto las cartas sobre la mesa y como siga deshojando mucho tiempo la margarita quizá se quede sin opciones. Este movimiento del Liverpool es una muestra clara de que el mercado está más vivo que nunca.