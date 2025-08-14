Aviso a los que nacieron en 1960 o antes: el SNS anuncia un cambio histórico que va a cambiar la vida de los jubilados

El SNS o el Sistema Nacional de Salud, anuncia un importante cambio, la vida de los jubilados que nacieron en 1960 o antes va a mejorar. Estamos ante una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos marque de cerca con ciertas novedades que serán las que nos acompañarán en unos días en los que todo puede ser posible. Tocará ver qué es lo que puede pasar en estos días que hasta la fecha nunca hubiéramos pensado.

Si has nacido en 1960 o antes te afecta este aviso

El SNS anuncia un cambio histórico para los jubilados

Incluirá el SNS algo tan necesario como todo lo relacionado con la salud bucal, algo que es esencial y en especial en esta etapa de la vida. Con la ayuda de algunos elementos que serán los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante y que pueden ser esenciales.

Tal y como firma el Ministerio de Sanidad en su web. La atención bucodental en atención primaria tiene el siguiente contenido:

Información, educación para la salud y, en su caso, adiestramiento en materia de higiene y salud bucodental.

Tratamiento de procesos agudos odontológicos, entendiendo por tales los procesos infecciosos y/o inflamatorios que afectan al área bucodental, traumatismos oseodentarios, heridas y lesiones en la mucosa oral, así como la patología aguda de la articulación témporo-mandibular. Incluye consejo bucodental, tratamiento farmacológico de la patología bucal que lo requiera, exodoncias, exodoncias quirúrgicas, cirugía menor de la cavidad oral, revisión oral para la detección precoz de lesiones premalignas y, en su caso, biopsia de lesiones mucosas.

Exploración preventiva de la cavidad oral a mujeres embarazadas: Incluye instrucciones sanitarias en materia de dieta y salud bucodental, acompañadas de adiestramiento en higiene bucodental, y aplicación de flúor tópico de acuerdo a las necesidades individuales de cada mujer embarazada.

Medidas preventivas y asistenciales para la población infantil de acuerdo con los programas establecidos por las administraciones sanitarias competentes: Aplicación de flúor tópico, obturaciones, sellados de fisuras u otras.

Se consideran excluidos de la atención bucodental básica los siguientes tratamientos:

Tratamiento reparador de la dentición temporal.

Tratamientos ortodóncicos.

Exodoncias de piezas sanas.

Tratamientos con finalidad exclusivamente estética.

Implantes dentarios, solo se financian para pacientes con procesos oncológicos que afectan a la cavidad oral que impliquen la pérdida de dientes relacionada directamente con la patología o su tratamiento, y pacientes con malformaciones congénitas que cursan con anodoncia (fisurados, malformaciones linfáticas, displasia ectodérmica, síndromes craneofaciales, etc.).

Realización de pruebas complementarias para fines distintos de las prestaciones contempladas como financiables por el Sistema Nacional de Salud en esta norma.

En el caso de personas con discapacidad que, a causa de su deficiencia, no son capaces de mantener, sin ayuda de tratamientos sedativos, el necesario autocontrol que permita una adecuada atención a su salud bucodental, para facilitarles los anteriores servicios serán remitidas a aquellos ámbitos asistenciales donde se les pueda garantizar su correcta realización.