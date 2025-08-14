BBVA recurre ante el Tribunal Supremo las condiciones del Gobierno sobre la OPA al Sabadell

El BBVA recurrió el pasado 15 de julio las condiciones impuestas por el Gobierno a su oferta pública de adquisición (OPA) al Banco Sabadell, según han confirmado fuentes del banco. OKDIARIO adelantó en mayo que el BBVA estaba dispuesto a acudir a la vía judicial si el Ejecutivo imponía condiciones muy duras, y el propio banco que preside Carlos Torres reconoció en junio que estudiaba esa posibilidad.

Entre las cuestiones claves de este recurso, el banco busca revocar la condición que mantendrá a ambas entidades separadas durante el transcurso de tres años.

Esta noticia llega apenas días después de que la entidad comunicará a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que mantenía fijo su operación bancaria, a pesar de la venta de la filial británica del Sabadell al Banco Santander, y los riesgos a las sinergías. Este periódico comunicó en junio que el BBVA estaba estudiando impugnar la decisión del Consejo de Ministros por vía judicial.

El Banco Sabadell, por su parte, ha desplegado todas las armas para protegerse de la fusión. La entidad vendió TSB, su filial británica, al Banco Santander por un precio de 3.098 millones de euros, cifra que podría subir, el pasado 6 de agosto.

Noticia en ampliación, habrá actualización en breve.