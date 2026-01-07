El Ibex 35 abre con una ligera caída pendiente del petróleo de Venezuela

El Ibex 35 ha abierto la sesión de este miércoles, 7 de enero de 2026, con una ligera caída del 0,1%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a tocar los 17.628 puntos, por encima de la barrera de los 17.600 enteros. En ese contexto, la compañía petrolífera Repsol ha amanecido con una caída superior al 2%, afectada por la volatilidad del sector a causa de las inestabilidades en Venezuela tras la captura de su dictador, Nicolás Maduro, realizada por Estados Unidos (EEUU).

Miami podría perder un gran número de multimillonarios venezolanos tras la caída de Maduro. Según explican a OKDIARIO fuentes del sector inmobiliario prime, Madrid será el nuevo destino de muchas grandes fortunas que ahora residían en Little Caracas (Miami). Así, el mercado inmobiliario de lujo de Madrid cree que se beneficiará de la caída del régimen de Maduro y la posterior apertura de Venezuela.

Desde el punto de vista comercial, abrir las comunicaciones con el país supondrá un considerable «efecto llamada» a grandes fortunas que permanecían encerradas en Venezuela y que, siguiendo la tendencia de sus compatriotas, invertirán en los barrios más ricos de la capital: «Si yo tuviera una aerolínea estaría trabajando en la posibilidad de abrir un vuelo Madrid-Caracas diario».

Por su parte, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha asegurado que el Gobierno de Venezuela, ahora dirigido por la hasta ahora ex número dos de Caracas, Delcy Rodríguez, entregará al país norteamericano «entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado».

«Me complace anunciar que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a Estados Unidos», ha señalado en su plataforma Truth Social.

El republicano ha indicado en el mismo mensaje que este crudo «se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de EEUU, para garantizar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y EEUU».

Empresas del Ibex 35

En los primeros compases de la sesión de hoy, los mayores ascensos del Ibex 35 eran los de ArcelorMittal (+2,8%), Acciona Energía (+1,6%), Indra (+1,1%), Ferrovial (+1%) e Inditex (+0,98%). Por contra, entre los descensos, destacaba el de Repsol, una de las compañías españolas con más intereses en Venezuela, que se dejaba un 2,3% en la apertura, hasta los 16,25 euros por acción. También cedían en la apertura BBVA (-1,3%), Santander (-0,49%), Grifols (-0,35%) y CaixaBank (-0,33%).

Mercados internacionales

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo mixto: Fráncfort subía un 0,4% y París avanzaba un 0,2%, mientras que Londres caía un 0,2%.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1684 billetes verdes, en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,249%.

En el actual contexto geopolítico, el precio del barril de crudo Brent, referencia europea, caía algo más de un 1%, hasta los 60,07 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referente en EEUU, retrocedía un 1,4%, hasta los 56,33 dólares.