Carlos Sainz: «Para mí un noveno puesto no es una alegría tremenda teniendo victorias y podios»

Carlos Sainz se mostró orgulloso de sí mismo y de Williams por haber conseguido llevar a la novena posición un monoplaza que no está ni de lejos para puntuar en este inicio de Mundial de Fórmula 1 2026. El piloto español afirmó que espera que este resultado en el Gran Premio de China le sirva a su escudería «para mejorar» y puso en valor los éxitos de su carrera al hablar de cómo le hacen sentir estos dos puntos.

En primer lugar, Sainz fue preguntado por cómo había sido posible ese noveno puesto con el Williams, que era claramente inferior a gran parte de los coches que no entraron en la zona de puntos y también al Alpine de Franco Colapinto, al que contuvo durante las últimas vueltas de la carrera: «Una buena salida, una buena gestión de neumáticos y sacando todo lo que había hoy».

«Un buen bonus, espero que sirva de motivación para todo el equipo para empezar a mejorar a partir de ahora porque el inicio de temporada no está siendo el que esperábamos ni el que queríamos y, por muy frustrante que sea, intentar sacar resultados de donde no los hay. Un noveno puesto que sabe muy bien», animó.

«Voy tan lento que no me voy divirtiendo. Voy haciendo lo que puedo con lo que hay. No he tenido ritmo para aguantar a Hadjar y a los de delante. Tienes que pensar que vamos a cuatro o cinco décimas de la zona media, por tanto es que no estamos ni en esa pelea. No me puedo meter en todas esas peleas y al final cuando todos han parado y he visto la oportunidad de ganarle a Franco (Colapinto), Hülkenberg, Lindblad, que se iban por ahí peleando. He conseguido aguantar delante y traer a casa un noveno, un top 10 que ahora mismo para nosotros es oro», explicó.

Sainz aprieta a Williams

«Somos noveno equipo, como visteis ayer en la clasificación. Estábamos el 17º y el 18º, por tanto, acabar novenos en carrera es una sorpresa para nosotros. Había que hacer todo perfecto hoy, salida perfecta, sin problemas, parada, y eso que hemos parado en la vuelta anterior al coche de seguridad, que ha sido un poco desesperante porque si aguantamos una vuelta más, igual lo aprovechábamos. No ha sido así y aun así hemos aguantado 40 vueltas con la dura (rueda)», añadió.

«No sé qué le pasó (a Colapinto) porque no sé cómo acabó detrás nuestra. Salió con la dura y paró detrás nuestra con la media, no pudo pasar. En Australia no pude luchar porque iba con el alerón roto, aquí un poco más, pero un noveno para mí teniendo victorias y podios… No es una alegría tremenda», finalizó Sainz.