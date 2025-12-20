El mercado inmobiliario prime de la Comunidad de Madrid ha completado este 2025 una década de profunda revalorización y se ha consolidado al fin como uno de los principales hubs residenciales de alta gama de Europa. Tanto es así, que la revalorización acumulada del precio por metro cuadrado de la región se ha disparado un 95,26% entre 2014 y 2025.

En concreto el informe Una década del mercado inmobiliario prime en Madrid: evolución y tendencias (2014– 2025) de DIZA Market, la nueva unidad de análisis y estudios de mercado de DIZA Consultores, hay cinco municipios exclusivos de Madrid que han experimentado un espectacular incremento de los precios de sus inmuebles: se trata de Pozuelo de Alarcón, Tres Cantos, Boadilla del Monte, Majadahonda y Alcobendas.

Según los autores del estudio, los profesores de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) Fernando Pinto Hernández y María Luisa Medrano García, este crecimiento no respondería a dinámicas especulativas, sino a «fundamentos estructurales sólidos», entre los que destacan la «escasez extrema de oferta de vivienda de calidad en ubicaciones prime, una demanda extranjera creciente y solvente y el progresivo reposicionamiento de Madrid como destino residencial global».

De Boadilla a Pozuelo: precios de infarto

Si bien el incremento de los precios y la revalorización del ‘prime’ durante los diez últimos años ha tenido lugar a nivel general, hay cinco localidades madrileñas cuyos porcentajes de subida han superado todas las expectativas.

En el caso de Boadilla del Monte, el precio del metro cuadrado ha pasado de estar a 1.569 euros en 2014 a estallar en 2025 y alcanzar los 3.166 euros. Esto supone una revalorización del 101,78% de los hogares de la ciudad y coloca a Boadilla en el top 1 de dicha revalorización. Un piso de 80 metros cuadrados que hace 10 años podía costar 125.520 euros -teniendo en cuenta únicamente la vivienda en sí misma- ahora supondría un desembolso de más de 253.000 euros.

Sin embargo, no es el municipio prime más caro de Madrid. Ese lugar lo sigue ocupando Alcobendas, que ostenta un precio de 5.072 euros el metro cuadrado, un 89% más elevado que en 2014 cuando el metro estaba a 2.683 euros. En su caso, la profesora Medrano destaca en conversación con OKDIARIO que hay que tener en cuenta el efecto que causa La Moraleja, la urbanización con mayor renta bruta media de España.

El lujoso barrio roza los 200.000 euros de renta media y allí un piso de 40m2 se oferta en Idealista por la friolera de 382.000 euros. El más caro que aparece en la aplicación se vende por 18 millones de euros y cuenta con algo más de 2.000 metros cuadrados.

El tercer municipio más revalorizado de Madrid es Majadahonda. En esta zona de la región los precios de la vivienda han aumentado un 75,9% pasando de los 2.100 euros el metro cuadrado a los 3.694. En cuarto lugar, se encuentra Pozuelo de Alarcón donde, sin embargo, el precio del metro cuadrado es más caro actualmente, rondando los 4.187 euros. En esta localidad, en 2014 las casas tenían un precio por metro cuadrado de 2.381 euros.

La quinta posición, en lo que a revalorización se refiere, la ocupa Tres Cantos, un municipio que hace una década ni siquiera era considerado un lugar puramente exclusivo. En la ciudad los precios han aumentado un 66% pasando de los 1.926 euros el metro cuadrado a los 3.198 euros.

Un comprador más joven post-Covid

El informe identifica una tendencia curiosa dado el contexto de crisis de vivienda que atraviesa el país y que sobre todo mantiene en vilo a los más jóvenes. Según el análisis, en estos años se ha producido una transformación demográfica progresiva tras el Covid. Y es que, aunque la edad mediana del comprador prime aumenta ligeramente (de 43 a 47 años), se revela un rejuvenecimiento efectivo en enclaves muy céntricos.

Compradores de entre 30 y 45 años, altamente cualificados y con perfiles internacionales, ganan peso en barrios como Almagro, Justicia, Ibiza o Niño Jesús, atraídos por la vivienda rehabilitada, el dinamismo urbano y la calidad del entorno para teletrabajar. Este fenómeno convive con la estabilidad de los enclaves tradicionales del prime madrileño -Recoletos, Castellana o Jerónimos- donde continúa predominando el comprador patrimonial de alto poder adquisitivo, tanto nacional como internacional.

Más allá del centro urbano, el análisis territorial confirma todo lo expuesto anteriormente, y es que el mercado prime madrileño se ha expandido más allá del área metropolitana, posicionando a dichos municipios como un destino aspiracional del comprador exclusivo por la demanda de vivienda unifamiliar, privacidad, entornos verdes y colegios internacionales.