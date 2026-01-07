Estupor entre los geólogos al averiguar que Groenlandia se retuerce y encoge por culpa del deshielo

Los científicos no paran de hacer descubrimientos debajo del suelo helado, pero lo que han encontrado en Groenlandia es más preocupante de lo que pensamos. No sólo se desplaza hacia el noroeste, sino que también se está deformando, encogiéndose y retorciéndose bajo el efecto combinado del peso y de la pérdida de su capa de hielo.

Esta es la conclusión de una investigación publicada en el Journal of Geophysical Research: Solid Earth. Tanto los procesos tectónicos como las huellas dejadas por antiguos glaciares están estirando y comprimiendo la isla en distintas direcciones.

De hecho, Groenlandia se ha movido unos 23 milímetros al año durante las dos últimas décadas. Pero lo preocupante es que este fenómeno es sólo una parte de algo mucho más complejo.

Groenlandia: la isla que empieza a notar el peso del deshielo

El equipo de investigadores analizó los datos de 58 estaciones del Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) distribuidas por toda la isla y de casi 2.900 estaciones adicionales situadas sobre la placa norteamericana.

Al eliminar de sus modelos el movimiento tectónico, los expertos encontraron deformaciones del lecho rocoso groenlandés que no encajaban con las predicciones anteriores. Por ejemplo, zonas que se hunden, otras que se elevan y regiones que parecen girar lentamente.

El origen de estas alteraciones está en la memoria del manto terrestre. Durante la última Edad de Hielo, el inmenso peso de las capas glaciares, como la Laurentide Ice Sheet, hundió la corteza terrestre.

Aunque esa masa de hielo desapareció hace miles de años, el manto (una capa densa y viscosa situada bajo la corteza) todavía no ha recuperado su forma original. Este reajuste, que puede prolongarse durante milenios, sigue afectando a Groenlandia.

Una muestra clara de ello está en el sur de Groenlandia. Allí hay un antiguo bulto formado por el desplazamiento del manto, pero poco a poco se está aplanando. La consecuencia es que empuja parte del terreno en dirección a Canadá.

Por qué el deshielo está transformando Groenlandia

El derretimiento actual de la capa de hielo groenlandesa está agravado por el cambio climático, por lo que las deformaciones no paran de intensificarse. Desde el final de la última Edad de Hielo, su deshielo ha contribuido 4,1 metros al aumento global del nivel del mar.

Esta pérdida de masa ha liberado tanto peso sobre la superficie que el terreno responde elevándose y expandiéndose lentamente. Pero no sólo afecta al paisaje, sino que también podrían afectar a la precisión de los mapas.

Si continúan a este ritmo, la cartografía de Groenlandia podría quedar desfasada, con consecuencias para la navegación, las mediciones científicas y las observaciones por satélite.

El laboratorio natural para cuantificar el cambio climático

La parte positiva es que los resultados han dado la imagen más detallada hasta la fecha del comportamiento geológico de Groenlandia.

Y es que la combinación de movimientos tectónicos y reajustes provocados por el deshielo convierte a la isla en un laboratorio natural para estudiar cómo responden las regiones polares al cambio climático.

De momento, los científicos han hallado una nueva prueba de que el planeta aún reacciona a los glaciares desaparecidos hace miles de años, y que el deshielo actual sirve para añadir nuevas tensiones.