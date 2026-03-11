Las auroras boreales vuelven a España y los científicos ya confirman la fecha: quedan muy pocos días

Ver auroras boreales en España puede parecer un sueño inalcanzable, pero en 2026 podríamos ser testigos de este fenómeno ante el aumento de la actividad solar. Cuando ésta alcanza niveles elevados, las auroras boreales se pueden expandir hacia latitudes más bajas de lo habitual, tiñendo de tonos rojizos o verdosos regiones de la Península Ibérica. Las mejores zonas para verlas serán zonas altas del norte de España (Galicia, Asturias, Cantabria y Pirineos), aunque también podrán observarse en zonas de alta montaña o miradores en el centro de la península. En las Islas Canarias, zonas como El Parque Nacional del Teide (Tenerife), Roque de los Muchachos (La Palma) o el Parque Nacional de Garajonay (La Gomera) son puntos privilegiados.

¿Por qué se van a ver en España? Ésta es la pregunta más repetida, teniendo en cuenta que las auroras boreales en la Península Ibérica son extremadamente raras. Pues bien, este fenómeno ocurrirá porque se registrarán tormentas solares muy intensas, las cuales liberarán grandes cantidades de partículas cargadas que, al llegar a la Tierra, interactuarán con el campo magnético y la atmósfera. Normalmente, las auroras boreales sólo se ven cerca de los polos, pero cuando ocurre una tormenta solar muy fuerte, la zona donde pueden aparecer se expande hacia el sur y permite quepuedan verse en lugares poco habituales, como España.

Auroras boreales en España

Las auroras son el resultado de electrones provenientes del viento solar que colisionan con la atmósfera terrestre. Tal como indica su nombre, cuanto más al norte nos encontremos, más probabilidades hay de observar auroras boreales. Por eso destinos como Islandia o Alaska se han convertido en lugares privilegiados para contemplarlas. Esto ocurre porque las partículas se guían por las líneas del campo magnético de la Tierra, lo que hace que cuanto más cerca estemos de los polos, mayores sean las probabilidades de ver este fenómeno.

Suelen producirse a latitudes superiores a los 60 o 70 grados norte, pero en ocasiones excepcionales pueden verse mucho más al sur si la tormenta solar es lo suficientemente intensa. Durante el invierno es más fácil observarlas porque las noches son más largas y oscuras. Además, desde noviembre de 2025 se registra un aumento de la actividad solar, coincidiendo con el punto álgido del ciclo de once años del Sol. Esta combinación, junto con el llamado «efecto equinoccio», podría favorecer que marzo de 2026 sea un momento especialmente propicio para observar auroras boreales en España.

«Cuando una partícula energética choca contra un átomo de oxígeno, libera una luz roja o verde dependiendo de la energía del átomo de oxígeno. Los átomos y moléculas de nitrógeno emiten luz azul y rosa. Dependiendo de la mezcla de átomos y moléculas en la atmósfera superior, las auroras pueden mezclarse para crear otros colores como amarillo y blanco. Una de las razones por las que las auroras rojas son el color más común que se observa en las latitudes más bajas es porque los átomos de oxígeno que resplandecen en rojo se encuentran más altos en la atmósfera», explica la NASA.

Dónde verlas

Los días clave para ver las auroras boreales en España son alrededor del 20 de marzo de 2026 (equinoccio de primavera) y del 23 de septiembre de 2026 (equinoccio de otoño).

En Aragón y Cataluña, el Parque Nacional de Aigüestortes y Lago de San Mauricio (Lérida) y el Valle de Arán son puntos clave por su altitud y sus cielos oscuros. En Asturias y Cantabria, los Picos de Europa y el Parque Natural de los Collados del Asón ofrecen condiciones ideales gracias a la escasa contaminación lumínica.

En Canarias, destaca especialmente el Parque Nacional del Teide, un lugar privilegiado por su gran altitud, horizonte despejado y mínima contaminación lumínica. En Galicia (Lugo), municipios certificados como Reservas Starlight, especialmente Chantada y Muras, ofrecen cielos nocturnos excelentes para observar el fenómeno.

Por último, en Madrid, la mejor apuesta es la Sierra de Guadarrama, sobre todo en sus cimas más elevadas. Además, en la costa cantábrica, lugares como Langre, Cabo Mayor y el faro de Ajo han registrado avistamientos gracias a su buena visibilidad hacia el horizonte norte

Consejos para fotografiarlas

En algunos dispositivos se activa automáticamente cuando la cámara detecta poca luz, pero si no ocurre así conviene revisar los ajustes de la aplicación de la cámara para encontrar las opciones de fotografía nocturna o de baja iluminación.

Como este modo utiliza tiempos de exposición más largos, cualquier movimiento puede provocar que la imagen salga borrosa. Por eso es recomendable utilizar un trípode o apoyar el teléfono en una superficie fija para mantenerlo completamente estable mientras se toma la fotografía.

Algunos teléfonos también incluyen un modo «manual» que permite ajustar parámetros concretos. Se puede empezar con una apertura amplia, una ISO cercana a 800 y una exposición de unos cinco segundos. Si el móvil no dispone de estas funciones, siempre existe la opción de descargar aplicaciones que permitan controlar mejor los ajustes de la cámara.