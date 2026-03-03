Conmoción entre los científicos tras el descubrimiento clave de la NASA sobre el futuro del Sol

La comunidad científica lleva décadas estudiando el destino a largo plazo de la Tierra, y los nuevos modelos de la NASA señalan que el factor determinante para la habitabilidad del planeta será evolución gradual del Sol, cuya luminosidad aumenta gradualmente con el paso del tiempo. Este incremento es pequeño (poco más de 1% cada 100 millones de años), pero cuando se acumula en escalas enormes de tiempo puede provocar un «efecto invernadero desbocado».

En ese escenario, la temperatura global se elevaría hasta los 70–80 °C, momento en el que se desencadenaría la pérdida irreversible de los océanos. El agua de los océanos empezaría a evaporarse de forma acelerada, y el vapor de agua intensificaría aún más el calentamiento global. Este fenómeno transformaría la Tierra en un entorno extremadamente hostil para la vida compleja, ya que las condiciones actuales (agua líquida, atmósfera respirable y estabilidad térmica) dejarían de existir.

El hallazgo de la NASA sobre el futuro del Sol

Para llevar a cabo el estudio sobre el futuro del Sol, un equipo de la Universidad de Toho, en Japón, publicó en la revista Nature Geoscience un estudio basado en modelos planetarios desarrollados con datos de la NASA. Los resultados apuntan a que uno de los primeros indicadores del cambio irreversible sería la disminución progresiva del oxígeno en la atmósfera, un elemento esencial para la vida compleja. Una vez que la evaporación de los océanos se intensifique, el vapor de agua atraparía cada vez más energía solar, alterando las condiciones atmosféricas de forma permanente.

«Las concentraciones de gases de efecto invernadero han alcanzado sus niveles más altos en dos millones de años y siguen aumentando. Como resultado, la Tierra está aproximadamente 1,1 °C más caliente que en el siglo XIX. La última década fue la más cálida de la que se tiene constancia. Asimismo, la trayectoria actual de las emisiones de dióxido de carbono podría aumentar la temperatura global hasta en 4,4 °C para finales de siglo», alerta la ONU.

La transición hacia la gigante roja

Dentro de aproximadamente 5.000 millones de años, el Sol agotará el hidrógeno de su núcleo según los datos de la NASA. En ese momento comenzará una nueva fase evolutiva en la que la estrella se expandirá hasta convertirse en una gigante roja. Durante este proceso, su tamaño aumentará considerablemente y su estructura interna cambiará. En consecuencia, Mercurio y Venus podrían ser engullidos, y la Tierra quedaría en una zona de incertidumbre orbital y térmica. Las advertencias sobre un posible «punto de no retorno» en la historia de la Tierra no describen un acontecimiento inmediato, sino un proceso progresivo que se desarrollará a lo largo de miles de millones de años.

«Ante la incertidumbre del futuro terrestre, resulta útil analizar las condiciones necesarias para que la vida pueda surgir de nuevo en otro escenario cósmico. Para ello es fundamental considerar la estabilidad temporal de las estrellas y la existencia de planetas situados a la distancia adecuada para mantener agua líquida en superficie. Aunque las etapas evolutivas estelares pueden parecer prolongadas, en comparación con los tiempos biológicos son relativamente breves.

Sólo la fase de enana blanca ofrecería una estabilidad suficiente, siempre que el planeta orbite muy cerca para recibir la energía necesaria. Este escenario requeriría procesos dinámicos complejos, como interacciones en sistemas binarios o inestabilidades gravitatorias, que permitan recolocar los cuerpos planetarios. Aun así, no puede descartarse completamente una segunda oportunidad para la vida, quizá en forma microbiana, capaz de persistir y desplazarse hasta que reaparezcan condiciones favorables», señala Eva Villaver, del departamento de Física Teórica, Universidad Autónoma de Madrid, en AstronomíA.

Fulguraciones solares

En 2023, científicos de la NASA identificaron pequeñas señales en las capas superiores de la atmósfera solar, la corona, que pueden ayudar a identificar qué regiones del Sol tienen más probabilidades de producir fulguraciones solares, que son estallidos energéticos de luz y partículas liberadas por el Sol. Uno de los hallazgos más destacados del estudio, publicado en The Astrophysical Journal, es que la corona producía destellos a pequeña escala, como si se tratase de pequeñas bengalas antes de los grandes fuegos artificiales por encima de las regiones que están a punto de producir una fulguración.

«Podemos obtener información muy diferente en la corona de la que obtenemos de la fotosfera, o «superficie’ del Sol», dijo KD Leka, profesora extranjera designada en la Universidad de Nagoya en Japón y autora principal del estudio. «Nuestros resultados pueden darnos un nuevo marcador para distinguir qué regiones activas es probable que estallen pronto y cuáles permanecerán tranquilas durante un próximo período de tiempo».

«Es la primera vez que una base de datos como esta se encuentra disponible para la comunidad científica, y será muy útil para estudiar muchos temas, no solo las regiones activas a punto de producir fulguraciones. Con esta investigación, realmente estamos empezando a profundizar. En el futuro, la combinación de toda esta información desde la superficie hasta la corona debería permitir a los meteorólogos hacer mejores predicciones acerca de cuándo y dónde ocurrirán fulguraciones solares», concluye la investigadora Karin Dissauer.