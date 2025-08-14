España choca con su realidad: muestra carácter pero cae y sigue lejos de Francia

El partido en Badalona tenía el apellido de amistoso, pero significaba un buen medidor de la distancia entre España y Francia. Los de Scariolo, sin Aldama u Alberto Díaz y con Brizuela sin jugar toda la segunda parte, mostró carácter y manda el aviso de que será un hueso en el próximo Eurobasket, pero no le alcanzó para batir (67-75) a una Francia aplicada y física. España aprueba el examen, aunque todavía le queda para ir a por nota.

El encuentro comenzó con las dos selecciones nacionales muy erráticas en ataque, con tan sólo 13 puntos anotados en los primeros cinco minutos de partido. Las anotaciones llegaron mayoritariamente desde el tiro libre, con el ex madridista Guerschon Yabusele como gran protagonista, que fue hasta cuatro veces prácticamente consecutivas a la línea personal.

Con el paso de los minutos fue Francia quién mejoró los porcentajes ofensivos y los galos pusieron el 14-25 al final del primer periodo tras un triple sobre la bocina de Alex Sarr. El guion no cambió en el segundo cuarto y Francia cogió la máxima del encuentro con un muy buen mate en transición de Zaccharie. Y cuando peor parecía estar España, el combinado dirigido por Sergio Scariolo puso la sexta marcha en el acelerador con un muy acertado Santi Yusta para apretar el marcador con un parcial de 8-0.

Una canasta sobre la bocina antes del descanso de Darío Brizuela dejó la primera mitad en un 35-43 que hacía que los españoles no se fueran del encuentro pese a la multitud de pérdidas no forzadas. de los primeros veinte minutos. En la reanudación, y tras un homenaje en el descanso a los retirados Quino Colom, Pau Ribas y Álex Barrera, los franceses metieron una de las canastas de la noche con un auténtico triple de Nadir Hifi en carrera esquinado a una pierna.

Y como era de esperar, España reaccionó de la mano del público y llegó a ponerse a tan sólo dos puntos de desventaja con dos mates consecutivos de los jugadores del Valencia Basket Jaime Pradilla y Sergio de Larrea. España aguantó un nuevo arreón francés y logró acabar el tercer cuarto con un esperanzador 52-58 tras un buen tiro de Willy Hernangómez sobre la bocina que permitía soñar con el triunfo a los de Scariolo de cara a los últimos diez minutos de choque.

En el último periodo España intentó de mil maneras la remontada, pero cada vez que había un acercamiento, los franceses respondían desde la larga distancia. Elie Okobo, con un triple esquinado, puso el 56-64 a falta de seis minutos para el final que obligaba a los españoles a anotarlo prácticamente todo en el tramo final y a hacer muy buenas defensas. Eso no ocurrió y Francia sentenció a falta de dos minutos para el final.