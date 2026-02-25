Adiós a las tablas de cortar de siempre: su sustituto es más práctico y mejor para tu salud

Las tablas de cortar tal y como las conocemos tienen los días contados, hay una solución ideal para tu cocina que necesitas poner en práctica en estos días. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que nos está esperando, una opción de lo más recomendable para hacer que nuestra cocina quede perfecta es buscar algunos ingredientes saludables de forma que podamos acabar obteniendo algo que quizás nunca esperaríamos. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de hacer realidad algunos cambios necesarios.

La salud de nuestro día a día, empieza por pequeños gestos que debemos empezar a poner en práctica y que son fundamentales. Habrá llegado el momento de cuidar la salud de lo que comemos, algo que conseguiremos de la mano de un pequeño gesto que empezará en las herramientas que usamos para cocinar. Las tablas de cortar de madera ya tienen los días contados, si aún no las has eliminado de tu día a día, llega el momento de hacerlo a la máxima velocidad posible. Un buen básico que seguro que te dará más de una alegría importante en estas próximas jornadas.

Tienen los días contados las tablas de cortar

Hay un elemento de nuestra cocina que puede llegar a ser el que tenga los días contados, la tabla de cortar. Tendremos que dejar a un lado este tipo de detalle que puede ser el causante de más de un problema de salud. La mejor manera de cuidarnos es tener muy claro qué vamos a hacer con los utensilios de cocina.

Habrá llegado el momento de empezar a gestionar algunos elementos que quizás hasta ahora nunca hubiéramos imaginado. Darle la importancia que se merece a la base sobre la que preparamos nuestros platos es fundamental, en este caso, a una tabla de cortar con la que deberíamos tener mucho cuidado.

En casa debería haber varias tablas de cortar, algo que sucede en los restaurantes, en las cocinas profesionales, pero también en las amateurs, esta herramienta debe tratarse de forma excepcional. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a crear algunos elementos que quizás debemos tener en cuenta.

Los expertos en seguridad alimentaria advierten de que hay algunos detalles que debemos cuidar de nuestra tabla de cortar. Quizás esta herramienta tal y como la conocemos tiene los días contados, de una forma o de otra, está destinada a desaparecer por completo.

Esta es la solución en tu cocina

El futuro pasa por incorporar un vidrio templado como superficie de trabajo. Las tablas de cortar de madera son porosas y pueden acabar siendo un foco de bacterias o de proliferación de determinados ingredientes que acabarán siendo un problema para nuestra salud.

Por lo que esta opción, es más higiénica e incluso puede ser barata. Es bastante duradero y cumple con creces con su función, en Amazon podemos encontrar este elemento a un precio que seguramente nos sorprenderá. La tabla de cortar más vendida en esta tienda online cuesta menos de 20 euros y promete todas estas ventajas:

Simplicidad atemporal: nuestra tabla de cortar de vidrio templado transparente cuenta con un diseño simple y atemporal que complementa sin esfuerzo cualquier estilo de cocina.

Superficie higiénica: el vidrio no es poroso, lo que garantiza que no absorbe ni atrapa partículas de alimentos, bacterias u olores, promoviendo un entorno limpio y seguro de preparación de alimentos.

Durabilidad: esta tabla de cortar de vidrio es excepcionalmente duradera y resistente a arañazos, manchas y cortes, prometiendo un rendimiento duradero.

Fácil de limpiar: aunque no es apta para lavavajillas, esta tabla de vidrio es fácil de limpiar a mano. Una limpieza rápida mantiene un saneamiento impecable, sin dejar residuos de alimentos.

Versatilidad: nuestra tabla de cortar de vidrio templado transparente sirve como una superficie versátil para cortar, rebanar, cortar en dados o incluso como una elegante bandeja para servir.

Seguridad alimentaria: el vidrio no es reactivo, asegurando que los sabores y la calidad de tus ingredientes permanezcan inalterados, sin sabores u olores indeseables.

Longevidad: gracias a su durabilidad, nuestra tabla de cortar de vidrio promete un valor duradero, por lo que es una adición duradera a tu cocina.

Además de que sea como sea tu cocina o salón te puede combinar con él, puedes tener varias tablas de cortar que te quedarán preciosas como tablas o como bandejas. Una cena informal a base de quesos puede ser la excusa perfecta para sacarla. Podrás cortarlos a medida que se vayan acabando.

Después, la puedes limpiar a mano fácilmente, no son aptas para el lavavajillas porque podrían romperse del calor, pero de igual forma que las de madera, que tampoco las puedes poner, quedarán limpias en un abrir y cerrar de ojos y son más higiénicas, no se les puede pedir nada más.