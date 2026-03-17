Todo sobre Ana Torroja: su edad, su marido e hijos, su historia con Mecano y sus títulos nobiliarios

La trayectoria de Ana Torroja forma parte de la historia del pop. Su voz marcó a varias generaciones desde que, en los años ochenta, se convirtió en la cantante del influyente grupo Mecano. Décadas después del fenómeno musical que protagonizó junto a los hermanos José María Cano y Nacho Cano, la artista madrileña mantiene una vida más discreta, centrada en su familia y en proyectos personales lejos de la intensidad mediática de sus años de mayor popularidad.

Nacida en Madrid en 1959, Torroja creció en un entorno familiar donde la cultura y la música tenían una presencia importante. Esa influencia temprana despertó en ella una vocación artística que acabaría definiendo su vida profesional.

A sus 66 años, la cantante observa su carrera con la perspectiva que dan el tiempo y la distancia. Esta noche se sienta en el plató de El Hormiguero para explicarle a Pablo Motos los detalles de su nuevo proyecto.

Los orígenes de Ana Torroja

El punto de partida de la carrera de Ana Torroja se remonta a su adolescencia. Fue entonces cuando conoció a José María Cano, un encuentro que marcaría el nacimiento de uno de los grupos más influyentes del pop.

A comienzos de la década de 1980, Mecano irrumpió en el panorama musical con un estilo innovador que combinaba melodías pegadizas, letras elaboradas y una estética moderna que conectó con el público joven de la época. El grupo pronto se convirtió en un fenómeno de masas y sus canciones comenzaron a sonar de forma constante en emisoras de radio de toda España.

Temas como Hoy no me puedo levantar, Me cuesta tanto olvidarte, El 7 de septiembre o Mujer contra mujer pasaron a formar parte de la banda sonora de toda una generación. El grupo logró un enorme éxito comercial, tanto dentro como fuera de España.

Durante más de una década, la voz de Ana se convirtió en uno de los rasgos más reconocibles del pop español. Su estilo interpretativo y su presencia sobre el escenario contribuyeron a consolidar el éxito de una formación que vendió millones de discos y llenó grandes recintos en sus giras.

La separación de Mecano

El grupo se separó definitivamente a finales de los años 90, aunque su legado musical continúa vigente. Han pasado más de 30 años desde el final de aquella etapa, pero el impacto cultural de Mecano sigue siendo evidente en la memoria colectiva.

A lo largo de este tiempo, Ana Torroja ha desarrollado también una carrera en solitario que le ha permitido explorar nuevas facetas musicales. Aunque sus apariciones públicas son hoy más puntuales que en el pasado, la cantante mantiene una presencia activa en el ámbito artístico y continúa siendo una figura respetada dentro de la industria musical.

Quienes han seguido su trayectoria destacan que la artista conserva buena parte de la serenidad y la fortaleza que caracterizaron su etapa más intensa sobre los escenarios. Esa actitud tranquila se refleja también en el estilo de vida que ha elegido en los últimos años.

Ana Torroja y su vida en México

Desde hace más de una década, Ana Torroja reside en Ciudad de México, donde se trasladó en 2014. La decisión de establecerse en el país norteamericano llegó tras una etapa complicada en España, marcada por un proceso judicial relacionado con Hacienda.

El procedimiento se resolvió finalmente con el pago de 1.4 millones de euros, lo que permitió cerrar ese capítulo. Después de ese periodo, la artista optó por iniciar una nueva etapa lejos de la exposición mediática que había acompañado gran parte de su carrera.

En México vive junto a su marido, Rafael Duque, ingeniero de sonido y productor musical con quien contrajo matrimonio en 2003. También comparte su vida con su hija Jara, manteniendo un entorno familiar que, según ha explicado en diversas ocasiones, le permite disfrutar de una rutina más tranquila.

Ana, artista y marquesa

En 2022, la artista volvió a ocupar titulares por un motivo diferente al musical. Ese año heredó el título de marquesa que pertenecía a su familia paterna, un rango vinculado a la figura de su abuelo, Eduardo Torroja.

El marquesado fue concedido originalmente durante el franquismo a este ingeniero, considerado uno de los grandes pioneros en el desarrollo de estructuras de hormigón y una figura destacada de la ingeniería española del siglo XX. Posteriormente, el título pasó a manos de su hijo, el también ingeniero de caminos José Antonio Torroja.

Tras el fallecimiento de su padre, Ana Torroja heredó el título, una circunstancia que la propia artista ha reconocido que le generó sentimientos encontrados. Según ha explicado durante una entrevista en TVE, inicialmente no se sentía cómoda con la idea de asumir ese rango.

La cantante señaló en esa conversación que no consideraba que el título fuese algo que se hubiera ganado personalmente. Según explicó, su reacción inicial fue de sorpresa, ya que entendía que se trataba de una distinción vinculada a la trayectoria de sus antepasados. No obstante, con el tiempo ha asumido que es algo que forma parte de sus orígenes y lo aceptó con orgullo.