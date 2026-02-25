El Barcelona amenaza al CTA tras darles la razón en una queja arbitral: «Evitarlo es el siguiente paso»

El FC Barcelona se ha hecho ‘grande’ contra los árbitros a raíz de que el CTA le diera la razón con el pisotón a Jules Koundé en Montilivi. Ni Soto Grado en el campo y Gálvez Rascón en el VAR lo pitaron como falta después de validar el gol del Girona. Una acción que fue la protagonista de ‘Tiempo de Revisión’ al reconocer que debía haber sido anulado el gol que más tarde provocó la derrota de los de Hansi Flick. Sin embargo, el club culé hurgó en la herida para seguir presionando.

Desde que terminó el partido, las protestas de jugadores y cuerpo técnico no pararon. Todos argumentaron que el árbitro se había equivocado en su decisión, pero que era más grave que el videoarbitraje no hubiese entrado para analizar la entrada de Echeverri al defensa francés. Así fue como el CTA pidió disculpas: «El VAR debió intervenir al tratarse de un error obvio y manifiesto y recomendar al árbitro de campo la revisión en el campo para cambiar la decisión y anular el gol», explicaron. Un análisis que confirmaba el hecho de que los dos colegiados se fuesen a la nevera y desapareciesen de las designaciones de la jornada del pasado fin de semana.

No contento con ello, el Barcelona amenazó al colectivo arbitral con un mensaje en redes sociales: «Asumir el error es un gran paso. Evitarlo es el siguiente», escribieron junto con cuatro imágenes del pisotón a Koundé para reforzar el error que había asumido el CTA horas antes.

Asumir el error es un gran paso.

Evitarlo es el siguiente. pic.twitter.com/TSQBtM9Utk — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 24, 2026

El Barcelona perdió tres puntos aquella jornada que le hizo perder el liderato con el Real Madrid, aunque el reciente pinchazo de los de Álvaro Arbeloa les devolvió a la cima de la clasificación. Aun así, el club considera que no es la única vez que se ha sentido perjudicado esta temporada. Días antes envió un escrito pidiendo explicaciones por el gol anulado a Pau Cubarsí en la ida de las semifinales de Copa ante el Atlético. A la vuelta de la esquina tendrán partidos complicados contra Villarreal y Athletic, además de la vuelta copera en el Camp Nou. Duelos en los que tendrán vigiladas todas las decisiones de los árbitros.