El CTA se pliega a las exigencias del Barça y mete en la nevera al árbitro de VAR del que se quejaron

El duro comunicado del FC Barcelona contra la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el Comité Técnico de Árbitros (CTA) y la comunidad del arbitraje ha surtido efecto. Las quejas de los culés tras el arbitraje de la contundente derrota en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid (4-0) en la Copa del Rey ha generado una rápida respuesta por parte de lo estamentos arbitrales, mandando a la nevera a los culpables: el CTA manda al árbitro del VAR que perjudicó al Barça al ostracismo.

El CTA da por buenas las quejas del Barça, acepta sus exigencias y manda al árbitro que le perjudicó a la nevera. Tras lo vivido ante el Atlético de Madrid y pocos días después ante el Girona, con el club culé muy molesto por las decisiones arbitrales en ambos partidos, esta pasada jornada el Comité Técnico de Árbitros medió y castigó al último en la diana David Gálvez, el hombre en el VAR durante el Girona-Barça en Montilivi, aunque éste no fue el único árbitro de videoarbitraje que ha sido castigado en esta pasada jornada.

Las imágenes televisivas del Girona-Barça dejaron evidencias de que en el momento del 2-1 del Girona, hubo una falta grosera en favor de los culés que no fue señalada por el árbitro principal y que tampoco destacó Gálvez desde el VAR. Koundé recibía un pisotón de Echevarri que hubiera significado la falta y amonestación para el jugador de los locales y, por consiguiente, la anulación del tanto de éstos, obra de Fran Beltrán y que, a la postre, fue determinante para el reparto de puntos.

Así, el CTA escucha las exigencias del Barça y mete en la nevera al árbitro de VAR del que se quejó estos días. Gálvez venía de hecho de semanas muy presentes entre las designaciones del CTA, arbitrando en las tres últimas jornadas cuatro partidos contando el Girona-Barça. Estuvo en el VAR en el Real Madrid-Rayo Vallecano de la jornada 22, en el Athletic de Bilbao-Levante de la jornada 23 y en el Mallorca-Betis, también de la jornada 24. Era su decimotercer partido de VAR en Liga esta temporada. Una jornada después de su error, el CTA le manda a la nevera.

Pero no han sido los únicos árbitros que han sido mandados a la nevera en esta última jornada. Daniel Trujillo, árbitro encargado del VAR en el último Real Madrid-Real Sociedad, también fue castigado por parte del CTA. El organismo arbitral entiende que tuvo que entrar de oficio en el segundo penalti pitado a Vinicius, ya que se entiende que el brasileño estaba cayendo al suelo antes del impacto del defensor, que existe.

Por otro lado, en el Espanyol – Celta de Vigo también hubo lío, ya que se anuló un gol legal a Borja Iglesias que el Comité Técnico de Árbitros entiende que sí debió subir al marcador. En este caso, en la sala del VAR estaba el colegiado Iván Caparrós, otro de los que no estuvo presentes en ninguno de los diez partidos que han compuesto la jornada 25 de Liga.