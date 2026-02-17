Iturralde estalla por las decisiones arbitrales contra el Barça: «¡Que lo explique el CTA!»

Iturralde González se mostró muy enfadado por las decisiones arbitrales que cayeron en contra del Barcelona en Girona. El ex árbitro pide al CTA «¡que lo explique!», especialmente que digan por qué no se repitió el penalti fallado por Lamine Yamal. En su opinión, De Jong y Bryan Gil entran en el área antes del golpeo y el rechace les cayó a ellos, provocando así que participaran en una segunda acción.

«El penalti de Lamine debe repetirse. De Jong y Bryan entran en el área antes de tiempo y los dos disputan el balón que va hacia ellos», aseguró Iturralde, muy descontento con las decisiones de César Soto Grado. Ni el árbitro principal ni el VAR vieron la invasión y el lanzamiento errado por Lamine no se repitió. Para el ex colegiado vasco «la clave es que influye en la jugada, no si tocan o no el balón».

Y lo compara con el hecho de que se repita un penalti porque el portero se adelanta: «Si cuando el portero se mueve un milímetro hay que repetir el lanzamiento, en este caso también tendría que haberse repetido». Iturralde considera que es lo mismo, porque si Bryan no está en ese lugar, el balón le habría llegado correctamente a De Jong.

«El CTA tiene que explicarlo porque esto no es interpretación», insistió en su análisis de la jugada durante el Carrusel Deportivo de la Cadena SER. El ex árbitro y analista del programa estalló al ver cómo las decisiones polémicas caían en contra del Barcelona.

«Hay falta muy clara sobre Koundé»

También analizó la jugada del segundo gol del Girona, una acción que causó bastante polémica, ya que el conjunto blaugrana reclama falta sobre Koundé. Para Iturralde González, la jugada es evidente y se posiciona del lado del Barcelona porque considera que «hay falta muy clara sobre Koundé en el 2-1 del Girona, es una jugada temeraria y de amonestación».

«Se ha pitado un penalti por un pisotón bastante más leve que este», añadió antes de cargar contra el Comité Técnico de Árbitros: «Es muy clara, pero para este CTA, que le dice a los árbitros de VAR que no entren…». La jugada fue decisiva porque terminó con el 2-1 de Fran Beltrán y, por tanto, daba la victoria al Girona en el derbi.