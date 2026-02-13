Iturralde carga contra el CTA: «bochorno» y «denunciable» el fallo del fuera de juego semiautomático

La ida de las semifinales de Copa del Rey entre Atlético de Madrid y FC Barcelona no estuvo exenta de polémica. Pese a que la noticia de la noche en el Metropolitano fue el 4-0 que encajaron los culés, el VAR también fue protagonista del encuentro. Todas las miradas se dirigieron al videoarbitraje cuando se revisó durante siete minutos un tanto de Pau Cubarsí que hubiera supuesto el 4-1 en los instantes iniciales de la segunda mitad. La tardía decisión de González Fuertes desde el VAR para anular el gol ha sido criticada con dureza por el ex arbitro Iturralde González, que lo ha definido como «bochornoso» y «denunciable».

El propio CTA no tardó en pronunciarse respecto a la jugada con un comunicado en el que se explicó el motivo de la tardanza en el veredicto final. El Comité Técnico de Árbitros reconoció que se produjo un fallo en la «modelización de jugadores a través de los esqueletos, al detectar una situación de mucha densidad de jugadores». Después de varios intentos fallidos, el equipo VAR lanzó las líneas de fuera de juego de forma manual. Por este motivo, «el proceso de peritación de la jugada se extendió más de lo normal» e imposibilitó mostrar la recreación de la jugada en la realización del partido.

Las reacciones no tardaron en llegar. Entre ellas estuvo la de Eduardo Iturralde González, árbitro de Primera División durante 17 años. Retirado desde 2012, en la actualidad ejerce como analista arbitral en diversos medios de comunicación. El ex colegiado sorprendió al cargar con virulencia contra el CTA tras el gol anulado a Pau Cubarsí por fuera de juego. «La tecnología ha fallado, no es la primera vez que el SAOT (Fuera de juego semiautomático) falla cuando hay muchos jugadores cerca, y han tenido que hacerlo manualmente. Cuando hay muchos jugadores juntos, este sistema tiende a fallar. Al intentar dibujar cuál es el último cuerpo, no les ha salido en el ordenador», explicó Iturralde González.

🛑 El @CTARFEF reconoce un error en el fuera de juego semiautomático: han tenido que tirar las líneas manualmente ⚠️ @itu_edu explica la jugada en #ElLarguero ‼️ ❌ «Ha fallado la tecnología cuando hay muchos jugadores juntos en una misma jugada» 👉»Cubarsí está adelantado» pic.twitter.com/tDxePJRfLV — El Larguero (@ellarguero) February 12, 2026

El ex árbitro fue un paso más allá en su exposición en El Larguero de la Cadena SER con sus críticas a la labor del VAR en el Atlético de Madrid-FC Barcelona de Copa del Rey. «Esto es denunciable. Tú puedes estar cinco o seis minutos para marcar la línea, pero es que el fuera de juego es de Lewandowski. ¿Qué puedes tardar en marcar la línea de Lewandowksi? Que me lo expliquen…», declaró. Iturralde, que calificó el fuera de juego como «bochornoso» y pidió cambios en la forma de ‘tirar’ el fuera de juego desde el VAR: «Se debería tirar la línea del fuera de juego también con el balón, y no sólo con los pies».

Flick y Eric García, en la línea de Iturralde

Pese a la contundente derrota sufrida en el Metropolitano, el FC Barcelona no dudó en buscar culpables de la goleada en la labor arbitral. Hansi Flick, técnico culé, criticó el criterio con las tarjetas amarillas y la jugada del gol anulado a Cubarsí. «Cuando vi la jugada, estaba claro que no había fuera de juego», reconoció en rueda de prensa. Eric García, que fue expulsado en la recta final después de que Martínez Munuera revisara la acción a instancias del VAR, fue en la misma línea que su entrenador. «Estas decisiones últimamente siempre nos van en contra», declaró a los micrófonos de Movistar+.